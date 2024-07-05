Чеченские активисты оценили риски для Халитова

05 июля 2024, 20:54

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Публикация угроз от Адама Кадырова в адрес блогера Хасана Халитова не снижает риски для живущего за рубежом критика чеченских властей, но служит лишним подтверждением причастности властей Чечни к похищению его родных, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политолог и правозащитник.

Как писал "Кавказский узел", похищение родных живущего за рубежом чеченского блогера, критика Рамзана Кадырова Хасана Халитова - месть за его звонок вице-премьеру Чечни Айшат Кадыровой, угрозы Халитову высказывал сын главы Чечни Адам, уверены опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Они выразили опасение за состояние родных блогера, в особенности пожилого отца. Ранее Халитов заявил, что власти несколько дней назад вызвали для беседы в Грозный его отца и двоих братьев, с тех пор их местонахождение неизвестно.

2 октября 2023 года Рамзан Кадыров сообщил, что его старшая дочь и министр культуры Чечни Айшат Кадырова станет вице-премьером Чечни по социальному блоку. Его сын Адам, которому в ноябре исполнилось 16, стал широко известен после видео с избиением в СИЗО волгоградца Никиты Журавеля, арестованного по делу о сожжении Корана, после этого Адам Кадыров получил множество наград, в ноябре 2023 года назначен на пост начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни, а весной стал куратором Российского университета спецназа, говорится в справке "Главное о кадровой политике Кадырова".

Похищение родных Халитова или других людей, которые пропали в Чечне, может быть только делом рук властей Чечни, считает чеченский политолог.

"А угрозы в его адрес, опубликованные Халитовым, это дополнительные подтверждения <их> причастности", - отметил он.

По мнению политолога, публикация угроз не может уменьшить риски для Халитова и его родных. "Власти Чечни уверовали в безнаказанность и это подтверждается реакцией Кремля на преступления, совершаемые там", - указал он.

Представитель "Вайфонда" Мухаммад Абдурахманов уверен, что толчком к угрозам послужил звонок блогера Айшат Кадыровой. "После этого звонка Халитову позвонил муж Айшат. А затем перезвонил сын Кадырова Адам и угрожал убить Хасана в течение двух недель.Без всяких сомнений, похищение родственников связано с этим последним инцидентом. И в целом деятельностью Халитова. Но обострению послужил этот диалог", - сказал он.

Он полагает, что огласка разговоров с угрозами никак не защитит Халитова. "Меньше угроза не стала. Потому что после начала <военной операции на Украине> кадыровцы и в целом российские спецслужбы действуют агрессивно. Их не сдерживают какие-либо международные обязательства. Они могут открыто устранять своих противников и можно сказать, объявили войну им и Западу",- заявил Абдурахманов.

"Кавказский узел" также писал, что Хасан Халитов ранее неоднократно жаловался на преследования его родственников в Чечне. В частности, 27 января 2022 года он рассказал, что его отца уволили с работы, а сестру вынудили закрыть бизнес.

24 января 2022 года Халитов получил фото обнаженной сестры, похищенной в Чечне вместе с мужем в декабре 2021 года. По словам блогера, человек, приславший фотографии, угрожал обнародовать их, если Халитов не прекратит критику чеченских властей.

Сестру Халитова не похищали и не фотографировали в обнаженном виде, заявили в видеообращении родственники блогера, призвав его прекратить критику руководства республики. По мнению правозащитников, родные Халитова записали ролики под давлением и угрозами.

С 22 по 24 декабря 2022 года о похищении родственников в Чечне сообщили критики Кадырова Тумсо Абдурахманов, Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, также сообщалось о похищении близких основателя "Вайфонда" Мансура Садулаева и правозащитника Аслана Арцуева.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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