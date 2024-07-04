Житель Карачаево-Черкесии обвинен в нападении на пермский ОМОН в Чечне

04 июля 2024, 22:06

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Передано в суд дело жителя Карачаево-Черкесии Алибека Чагилова, который обвиняется в нападении в составе отряда Басаева и Хаттаба на автоколонну пермского ОМОНа в Веденском районе Чечни в 2000 году.

29 марта 2000 года близ села Джани-Ведено в Веденском районе Чечни около 200 боевиков напали на автоколонну сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих местной комендатуры. Были убиты 33 сотрудника правоохранительных органов и военных, захвачены в плен и впоследствии убиты ещё 10 сотрудников ГУВД Пермской области. 5 июля 2002 года в память о погибших силовиках и военных в Перми был открыт мемориал.

Завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Карачаево-Черкесии Алибека Чагилова, который обвиняется в участии в вооруженном мятеже (статья 279 УК РФ) и посягательстве на жизнь силовиков (статья 317 УК РФ), сообщил сегодня Информцентр Следкома России в своем Telegram-канале.

По версии следствия, Чагилов в составе незаконного вооруженного формирования численностью не менее 200 человек, под руководством Басаева и Хаттаба, 29 марта 2000 года в горно-лесистой местности к югу от села Джани-Ведено Веденского района Чеченской Республики принял участие в вооружённом мятеже, а также совершил вооружённое нападение на сотрудников сводного отряда ОМОН ГУВД Пермской области и военнослужащих комендантской роты комендатуры Веденского района Чеченской Республики.

Уголовное дело в отношении Чагилова с утверждённым обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу, указано в сообщении.

Следствие добавило, что ранее по этому же дело к длительным срокам лишения свободы приговорены 10 человек, еще двое объявлены в международный розыск.

"Кавказский узел" также писал, что суд приговорил к пожизненному лишению свободы члена отряда полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба Хафиза Раззакова, признав его виновным в нападении на автоколонну пермского ОМОНа в Веденском районе Чечни в 2000 году.

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