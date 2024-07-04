04 июля 2024, 15:34

Житель Сочи осужден за подготовку к госизмене

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Военный суд признал жителя Сочи виновным в подготовке к переходу на сторону Украины и приговорил его к шести годам колонии, сообщила ФСБ.

Южный окружной военный суд признал жителя Сочи виновным в  попытке госизмены, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ России по Краснодарскому краю в четверг.

"Житель города Сочи в октябре 2023 года установил контакт со службой безопасности Украины и в течение недели планировал переход на сторону противника. При попытке выезда из Российской Федерации на территорию Украины гражданин был задержан", -  указано в сообщении.

По версии ведомства,мужчина был задержан "в ходе системной работы по выявлению лиц, желающих вступить в ряды украинских военизированных объединений"

Суд признал мужчину виновным по статьям 30 и 275 (приготовление к государственной измене) и статьям 30 и 205.5 (приготовление к участию в деятельности террористической организации) УК РФ. Подсудимый приговорен к шести годам колонии строгого режима, информирует агентство.

Как писал "Кавказский узел", 1 июля стало известно, что суд приговорил к шести годам колонии жителя Темрюка, признав его виновным в попытке выехать на Украину и примкнуть к террористической организации, сообщила ФСБ.

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Примечание:

"Житель Кубани приговорен к сроку в колонии по делу о госизмене", "Житель Анапы заподозрен в сотрудничестве с украинской разведкой", "Житель Ростовской области осужден за госизмену".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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