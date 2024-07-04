Житель Сочи осужден за подготовку к госизмене

04 июля 2024, 15:34

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Военный суд признал жителя Сочи виновным в подготовке к переходу на сторону Украины и приговорил его к шести годам колонии, сообщила ФСБ.

Южный окружной военный суд признал жителя Сочи виновным в попытке госизмены, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ России по Краснодарскому краю в четверг.

"Житель города Сочи в октябре 2023 года установил контакт со службой безопасности Украины и в течение недели планировал переход на сторону противника. При попытке выезда из Российской Федерации на территорию Украины гражданин был задержан", - указано в сообщении.

По версии ведомства,мужчина был задержан "в ходе системной работы по выявлению лиц, желающих вступить в ряды украинских военизированных объединений"