04 июля 2024, 07:36

Сотрудники больницы в Махачкале рассказали подробности конфликта из-за смены руководства

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Часть коллектива детской больницы в Махачкале выражает недовольство увольнением предыдущего руководителя, по одной из версий он был снят с должности после проверки МВД, рассказали сотрудники учреждения. При этом многие их коллеги заявили, что довольны работой нового начальника.

Как информировал "Кавказский узел", 1 июля сотрудники детской больницы в Махачкале обратились к главе Минздрава Дагестана с требованием не увольнять с работы текущего руководителя, поскольку человек, которого планируют назначить вместо него, не вызывает у них доверия.

Одна из сотрудниц детской больницы в Махачкале на условиях анонимности рассказала, что видео с ее коллегами в Минздраве Дагестана, которое было размещено в соцсетях, было снято в марте этого года, когда больницей руководил Магомед Далгатов.

"Часть коллектива, узнав о его предстоящем увольнении, устроила эту акцию. Впоследствии на должность главврача была назначена Джамиля Меджидова", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Увольнение предыдущего руководителя больницы может быть связано с проверками, проведенными сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД, считает другая сотрудница больницы. По ее мнению, речь идет о подозрениях в завышении числа страховых случаев. "Были проверены истории болезни пациентов", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности.

2 июля в Instagram*-паблике golos.dagestan_ было опубликовано видеообращение другой части коллектива детской больницы. Авторы обращения заявили, что не выступают против Джамили Меджидовой.

"Коллектив, который не может договориться, разделился на два лагеря, но в любой ситуации нужно выслушать всех. На кадрах персонал, вполне довольный работой и теми условиями, которые создает новый руководитель, называет первое видео провокацией со стороны группы людей, которые "постоянно чем-то недовольны". Сотрудники просят также обратить внимание на то, что Джамиля Алиевна работает на руководящей должности 2,5 месяца и за это время "создала комфортные и приятные условия", которые всех абсолютно устраивают", – сказано в описании ролика.

На 07.00 мск этот пост в Instagram*-паблике golos.dagestan_, на который подписаны около 263 тысяч пользователей, набрал 322 отметки "нравится" и 44 комментария.

Причины увольнения предыдущего главврача Далгатова официально озвучены не были. На сайте Минздрава Дагестана и в телеграм-канале министерства на 07.00 мск 4 июля нет комментариев относительно недовольства сотрудников больницы увольнением руководителя.

Напомним, Минздрав Дагестана неоднократно подвергался критике. В частности, 7 июня глава республики Сергей Меликов раскритиковал министерство за недостаточную борьбу с коррупцией в подотчетных ему организациях.

15 июля 2022 года глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана за ввод в эксплуатацию не оснащенных должным образом фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Несколькими днями ранее, 10 июня 2022 года, на сайте федерального телеканала был опубликован репортаж, в котором было сказано, что многие ФАПы в Дагестане не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века.

19 июня 2022 года Минздрав Дагестана признал проблемы с ФАПами в республике.

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Примечание:

"Родители пожаловались на условия для детей в махачкалинской больнице", "Госпиталь для больных коронавирусом закрылся в Махачкале", "В Дагестане начала работать благотворительная больница для женщин".

Автор: Олег Ионов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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