Журналисты сочли авторитет Хабиба устойчивым к претензиям властей

03 июля 2024, 23:05

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Хабиб Нурмагомедов за годы спортивной карьеры заслужил авторитет в России и во всем мире, но при этом вызывает значительное раздражение ура-патриотов и русских националистов, считают опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты. По их мнению, претензии налоговой и проверки клуба после атаки боевиков не способны подорвать репутацию Нурмагомедова, а отсутствие четких политических высказываний спортсмена и тренера объясняется нежеланием строить карьеру в этой сфере.

Как писал "Кавказский узел", бывший чемпион UFC из Дагестана Хабиб Нурмагомедов задолжал крупную сумму по налогам, в связи с чем ведомство приостановило операции по его счетам. Пользователи соцсетей раскритиковали это решение, отметив, что Нурмагомедов заработал деньги не в России и на заре карьеры государство ему не помогало.

К Хабибу Нурмагомедову приковано внимание его фанатов не только в Дагестане, но и далеко за его пределами, в связи с этим, подобного рода публикации быстро тиражируются, считает политолог и журналист Альберт Эседов. "После того, как появилась информация о блокировке его счетов, никакой реакции, опровергающей это, по крайней мере я, не видел. Читал заявление депутата Госдумы Валуева, который призвал Хабиба заплатить налоги. И тут не важно, как они образовались - за прошлые годы по гонорарам, или уже по бизнесу после", - говорит Эседов.

Он полагает, что это никак не связано с общением с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Как отметил Эседов, "потом выяснилось, не совсем понятно, говорили ли они о Палестине, Украине". "В российском информационном поле на повестке была Палестина, а Трамп заявил, что говорили об Украине", - подчеркнул Эседов.

Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов провел короткую беседу с 45-м президентом США Дональдом Трампом, который пообещал ему остановить войну в Палестине.

По словам Эседова, связи визита силовиков в спортзал имени отца Нурмагомедова с темой налоговой задолженности не просматривается.

Факт прихода силовиков в спортивный зал Хабиба Нурмагомедова больше связан не с налоговыми претензиями к нему, а с проверочной работой в связи с атакой боевиков, уверен заместитель главреда «Черновика» Магомед Магомедов.

"Можно было эту проверочную работу сделать более аккуратно, без привлечения дополнительных сил, или спецназа. Но видимо, информационный фон и какие-то повышенные требования безопасности привели к тому, что пришли в усиленном варианте. Конечно, само по себе проверка спортзала Нурмагомедовых - занятие бессмысленное. Но подобная проверочная работа требует хотя бы для отчётности проведения таких мероприятий", - считает журналист.

Информация о принадлежности одного из убитых в Дагестане боевиков к школе Абдулманапа Нурмагомедова повлекла призывы к проверкам клубов ММА на предмет распространения экстремистской идеологии. Менеджер Хабиба заявил, что убитый боевик лишь месяц занимался в зале несколько лет назад. 28 июня силовики провели обыск в клубе имени Абдулманапа Нурмагомедова. Убитый боевик - бывший боец ММА Гаджимурад Кагиров, племянник бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Кагирову было 28 лет, он мастер спорта по вольной борьбе, работал в дагестанской энергосбытовой компании. За свою карьеру он провел и выиграл два боя в ММА. В 2021 году во время турнира представлял клуб Хабиба Нурмагомедова Eagles MMA, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте".

Говоря о налоговых претензиях к Хабибу Нурмагомедову, он отметил, что на его взгляд, это не вопрос именно того, платил Нурмагомедов налоги или не платил. Все претензии по этому поводу предъявляются, в основном, близкими к ура-патриотическим и националистическим ресурсам. "Это связано с тем, что Хабиб Нурмагомедов их откровенно раздражает. Потому что на сегодняшний день он представляет собой образ успешного кавказца, горца-мусульманина, имя которого звучит в мировом масштабе. Он спокойно встречается с президентом России, кандидатом в президенты США Трампом. Он ставит перед последним вопросы, связанные с Палестиной. Эти моменты очень сильно раздражают националистически настроенные силы внутри нашей страны, которые, к сожалению, как мне видится, никак не способствуют укреплению межнационального, межрелигиозного согласия в стране, а наоборот, раскачивают ситуацию в худшую сторону. И это раздражение почему-то передается в какой-то форме отдельным представителям органов власти, которые считают - давайте проверим Хабиба, хоть за что-то его там прижмём", - говорит Магомедов.

Что касается критики по поводу отсутствия позиции Хабиба Нурмагомедова относительно военной операции на Украине, то, как отметил Магомед Магомедов, на его взгляд, "вклад человека, который может участвовать спокойно в разного рода международных диалогах, намного полезнее, чем для решения каких-то сиюминутных желаний отдельно взятых псевдопатриотов".

Как только проходит примерно полгода с момента непоступления в налоговую службу отчётов, соответственно и налогов по ним, то действует автоматическая система блокировки счетов, сообщил главный редактор «РИА Дербент» Милрад Фатуллаев корреспонденту "Кавказского узла". "Для этого не нужно принимать каких-то отдельных волевых решений для того, чтобы воздействовать на того, кто задолжал по налогам и сборам. Поэтому думаю, что это сработала автоматическая система блокировки счетов. Не владею сведениями, каким образом исчисляются налоги по гонорарам, потому что он, в основном, их получал за пределами России. У него есть ряд проектов в Дагестане, и вполне возможно, что по ним есть какая-то налоговая задолженность, но чтобы на Хабиба Нурмагомедова <пытались> из-за этого надавить, я так не думаю", - считает Фатуллаев.

Касаясь отсутствия комментариев Нурмагомедова по разным политическим и иным вопросам, Фатуллаев отметил, что следует учитывать, в какой среде находится Хабиб и кто его окружает. "Это молодые люди, как правило, достаточно религиозные. Необязательно, чтобы это были какие-то радикалы, но это соблюдающие мусульмане, у которых идеологическая и духовная составляющая, она зиждется в большей степени на религиозном мировоззрении. Думаю, ему приходится игнорировать темы, в том числе Палестины, произошедших в Дагестане террористические акты, потому что он достаточно известный человек и все начинают оглядываться на него - а что скажет Хабиб? Даже если один из учеников не проходил бы какие-то краткосрочные сборы в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова, тем не менее, думаю, что молодёжь и общественность ждала бы от него какой-то реакции. Поэтому человек в той среде, в которой он находится, делает, на мой взгляд, максимально возможное со своими оценками», - говорит Фатуллаев.

Журналист отметил, что у властей и раньше не было претензий к Нурмагомедову, и сейчас их нет. "Может быть, часть проправительственных журналистов, политологов, экспертов хотела бы от него однозначного определения своей позиции по СВО, и другим происходящим событиям. Но позиция Хабиба не изменилась, он демонстративно не вмешивался в политические вопросы и раньше, до военной операции на Украине. Это он старается делать и сегодня. После того, как он стал достаточно известным человеком, ему прочили места в парламент Дагестана, и министром спорта. Он отказался от такой перспективы для себя, своей карьеры в дальнейшем, и сосредоточился на спорте и на различных проектах. И сейчас он старается не участвовать активно в политических процессах", - рассказал Фатуллаев.

Он добавил, что у силовиков могли появиться какие-то вопросы после того, как бывший боец ММА Гаджимурад Кагиров, занимавшийся некоторое время в клубе имени Абдулманапа Нурмагомедова, был опознан среди группы боевиков, участвовавших в нападениях в Махачкале и Дербенте. "Это тяжкое преступление. Поэтому правоохранительные, органы, спецслужбы, начинают отрабатывать весь комплекс вопросов, связанных со знакомыми этих людей, где они находились, с кем сотрудничали, проверять их контакты. Поэтому ничего удивительного нет в том, что силовики наведались в школу Абдулманапа Нурмагомедова. Но была ли необходимость сделать это именно таким образом, когда они приехали на бронированной технике", - говорит Фатуллаев.

Он отметил, что Хабиб Нурмагомедов имеет в Дагестане большой спортивный и моральный авторитет. "Я мог бы сказать у него есть какая-то философия, мудрость не по годам. Он до сих пор является не только спортивной, но и медийной личностью. А то, что касается каких-то налоговых претензий, то я думаю, что к этому отнесутся, как обычной рутине. Серьёзных преступлений тут нет, хотя сумма озвучена большая. Но это какие-то коммерческие вопросы, которые легко будут улажены. Думаю, что данная налоговая история никак не повлияет на авторитет Хабиба и его имидж", - сказал журналист.

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