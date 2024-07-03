Угроза атаки безэкипажных катеров на Новороссийск отменена

03 июля 2024, 04:40

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Мэр Новороссийска Андрей Кравченко поблагодарил военных за оперативное реагирование и защиту города от атаки безэкипажных катеров и отменил запрет на движение транспорта по набережной, но не сообщил, есть ли последствия атаки.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью на Новороссийск была совершена атака безэкипажных катеров, об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем телеграм-канале в 04.22 мск об отмене угрозы атаки безэкипажных катеров. По его словам, опасности для жителей города нет. Он поблагодарил военнослужащих за "оперативное реагирование и защиту родного города-героя", а жителей - за спокойствие, поддержку друг друга и отсутствие паники.

Еще в одном сообщении о сообщил об открытии движения по набережной.

Каких-либо данных о том, каковы последствия атаки на город, пока нет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ночь на 17 мая военные сбили 10 беспилотников в Новороссийске. В результате атаки повреждены 12 частных домов и 17 квартир в многоквартирных домах, сообщила мэрия.

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