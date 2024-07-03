03 июля 2024, 04:40

Угроза атаки безэкипажных катеров на Новороссийск отменена

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко поблагодарил военных за оперативное реагирование и защиту города от атаки безэкипажных катеров и отменил запрет на движение транспорта по набережной, но не сообщил, есть ли последствия атаки.

Скриншот публикации в телеграм-канале главы Новороссийска. https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/9098Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью на Новороссийск была совершена атака безэкипажных катеров, об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем телеграм-канале в 04.22 мск об отмене угрозы атаки безэкипажных катеров. По его словам, опасности для жителей города нет. Он поблагодарил военнослужащих за "оперативное реагирование и защиту родного города-героя", а жителей - за спокойствие, поддержку друг друга и отсутствие паники.

Еще в одном сообщении о сообщил об открытии движения по набережной.

Каких-либо данных о том, каковы последствия атаки на город, пока нет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ночь на 17 мая военные сбили 10 беспилотников в Новороссийске. В результате атаки повреждены 12 частных домов и 17 квартир в многоквартирных домах, сообщила мэрия.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Беспилотник сбит над Армавиром", "Обломки беспилотника найдены в Волгоградской области", "Беспилотники сбиты в районе Геленджика".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

03 июля 2024, 05:33

03 июля 2024, 04:05

03 июля 2024, 03:27

03 июля 2024, 03:05

  • Астраханка оштрафована за пропаганду ЛГБТ*

    Суд в Астрахани оштрафовал на 100 тысяч рублей местную жительницу Оксану Савич, признав ее виновной в пропаганде ЛГБТ* из-за фотографий в соцсети. Это уже второй штраф для Савич по этой статье.

03 июля 2024, 02:10

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи