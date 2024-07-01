Правозащитники сочли принуждение брить головы нарушением прав ростовских арестантов

01 июля 2024, 19:55

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Арестованных в ростовском СИЗО убедили побрить головы после захвата заложников, представитель ФСИН объяснила это "воспитательной работой" и правилами внутреннего распорядка. Эти правила Минюста не распространяются на подследственных, и принуждение к бритью нарушило их права, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня заключенные в ростовском СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников изолятора. Во время штурма заключенные, захватившие заложников, были убиты, а заложники освобождены. Один из участников захвата заложников выжил и находится в реанимации, сообщили 18 июня источники в силовых структурах.

Захватившие заложников заявили о себе как о последователях запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". "Кавказский узел" подготовил справку "Захват заложников в ростовском СИЗО" с хронологией этих событий.

Заключенных в ростовском СИЗО побрили налысо после инцидента с захватом заложников, однако представитель ФСИН Дина Татаренкова объяснила это правилами внутреннего распорядка, сообщил 26 июня "Блокнот-Ростов". "У них должна быть стрижка и определенный внешний вид. Была проведена воспитательная работа с разными категориями обвиняемых, до которых были доведены правила внутреннего распорядка, после чего они побрились и постриглись сами. Их никто насильно как-то не брил и не стриг", - привело ее слова издание.

Следственно-арестованные не обязаны соблюдать определенную длину волос, указала правозащитница Анна Каретникова, ранее работавшая аналитиком ФСИН. "Внешний вид заключенных регулируется согласно приказу № 110 Минюста России "Об утверждении правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, исправительных учреждений и исправительных центров уголовно-исполнительной системы". Там говорится про длину волос до 20 миллиметров, но это не касается следственно-арестованных. Они не обязаны соблюдать какую-то определенную длину волос. Они должны соблюдать «опрятный внешний вид». Следовательно, принудительное бритье нарушает их права", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Добиться какой-либо компенсации за такое нарушение прав арестантов будет сложно, отметила Каретникова. "Во-первых, никто и не будет обжаловать это. Кроме того, очень сложно будет добиться какой-то компенсации, поскольку опрятный внешний вид – это оценочная категория, а она содержит правовую неопределенность. Решать будет судья: придет сотрудник и скажет «Ваша честь, как отвратительно выглядел этот арестант, похож был на бомжа и террориста одновременно». А у арестованного же нет с собой телефона, чтобы показать суду фотографии, доказать, что вид был вполне опрятный. Скорее всего, суд поверит сотруднику ФСИН, и никакой компенсации тут не будет", - отметила она.

Арестант до вступления приговора в силу может ходить в СИЗО с такими волосами, с какими он хочет

Наличие длинных волос у арестованных в СИЗО не может считаться недоработкой сотрудников ФСИН, поскольку в приказе нет детального описания внешнего вида арестантов, подчеркнула Анна Каретникова. "Арестант до вступления приговора в силу может ходить в СИЗО с такими волосами, с какими он хочет. Насильственная стрижка может стать причиной проблем у сотрудников ФСИН, если кто-то пожалуется", - сказала она.

По ее мнению, в системе ФСИН не произойдет никаких изменений после событий в ростовском СИЗО. "Ничего особенного ждать не стоит. Всегда можно внести в правилах внутреннего распорядка изменения и приписать длину волос и бороды. Вопрос, насколько им хватит политической воли. Честно говоря, я сама не представляю необходимость таких изменений. Ведь если бы террористы были лысыми, то что могло им помешать совершить те же деяния?" - сказала правозащитница.

Принуждение арестованных к бритью головы нарушает их права, согласился исполнительный директор фонда "В защиту прав заключенных"* Валентин Богдан. "Это, безусловно, нарушение прав арестантов. Считается, что по норме длина волос должна быть не больше 2 сантиметров. Вообще-то многие арестанты, заключенные сами сбривают волосы, потому что так легче жить в условиях СИЗО или колонии. Но заставить человека сбрить волосы против его воли – это нарушение его прав", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, после событий в ростовском СИЗО началось "закручивание гаек". "Вместо того, чтобы вести планомерную работу, они будут использовать это как повод, развязывающий им руки. Это коснется всех арестантов, всех обвиняемых по статье за терроризм. К ним будет другое отношение из-за этих событий", - сказал Богдан.

Практика применения законов хромает. Поэтому вряд ли стоит ожидать каких-то больших перемен

Однако в системе ФСИН Валентин Богдан не ожидает изменений. "Чтобы не было нарушений, надо просто исполнять законы, которые написаны и которые на самом деле являются вполне нормальными. Но у нас происходит другое – не все равны перед законом. Очень сложно понять, почему одним можно, а другим нет. Практика применения законов хромает. Поэтому вряд ли стоит ожидать каких-то больших перемен в ростовском СИЗО или системе ФСИН", - указал он.

Основатель и директор фонда "Русь сидящая" Ольга Романова* также уверена, что принуждение к бритью голов нарушает права арестованных. "Да, нарушает. Правила внутреннего распорядка не предусматривают бритьё ни голов, ни бород, ни усов", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, других изменений, помимо ожидаемого ужесточения контроля за этим СИЗО и проверок, не стоит ожидать. "И во ФСИН, и тем более у публики память золотой рыбки. Всё останется по-прежнему", - сказала Романова.

Она считает, что события в ростовском СИЗО не повлияют на дела других арестованных, поскольку всех обвиняемых по террористическим статьям стараются приговорить к максимально возможным срокам. "Им по-любому по максимуму дают", - сказала Ольга Романова.

Захват заложников в ростовском СИЗО не приведет к тому, что в глазах общества все арестованные будут ассоциироваться с террористами, уверен ростовский правозащитник, попросивший не публиковать его имя.

"Не думаю, что эти события могут привести к таким ассоциациям у общества. Все же понимают, что не все заключенные являются террористами. Более того, все понимают, что не все обвиняемые по этой статье на самом деле имеют отношение к деяниям, в совершении которых их обвиняют. Поэтому в обществе отношение не поменяется", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Будет ужесточение контроля за этим СИЗО, и не только за этим

При этом правозащитник уверен, что изменится отношение сотрудников ФСИН к арестованным по таким статьям. "Нет сомнений, что будет ужесточение контроля за этим СИЗО, и не только за этим. Особенно пристально будут следить за всеми теми, кто оказался там по статье за терроризм. По всем колониям, СИЗО и прочим учреждениям в системе ФСИН будут спущены приказы быть более бдительными, внимательными и местами жестокими к таким заключенным или арестантам. Какое-то время везде будет ужесточение, но полагаю, что со временем снова будет послабление", - отметил он.

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