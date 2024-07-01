ЕСПЧ признал нарушение прав Руслана Гвашева

01 июля 2024, 03:44

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Европейский суд по правам человека обязал власти Российской Федерации выплатить черкесскому активисту Руслану Гвашеву компенсацию в 3500 евро за штраф, который был назначен ему за молитву у Тюльпанового дерева в 2017 году.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2017 года Краснодарский краевой суд оставил в силе штраф Гвашеву за молитву у Тюльпанового дерева 21 мая 2017 года, когда адыгские народы Кавказа отмечают День память и скорби адыгов, пострадавших во время Кавказской войны. Решение суда будет оспорено в вышестоящих судах, а также в ЕСПЧ, сказал адвокат активиста. Гвашев борется за свое честное имя и право на национальные традиции, говорится в материале "Кавказского узла" "Главное о борьбе Руслана Гвашева за черкесские традиции".

Европейский суд по правам человека рассмотрел жалобу на штраф в 10 тысяч рублей черкесскому активисту Руслану Гвашеву, которая была подана в апреле 2018 года, и обязал российские власти выплатить ему компенсацию в размере 3500 евро, говорится в решении, опубликованном 27 июня на сайте ЕСПЧ.

Дело Гвашева было объединено с другими в общее дело "Аршинов и другие против России". В решении суда не указано, какие права Гвашева были нарушены. Его интересы защищала адвокат Марина Дубровина из Новороссийска.

11 июня 2022 года Владимир Путин подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

Напомним также, что во время молебна у Тюльпанового дерева Айдамир Басто раздал собравшимся традиционные поминальные лепешки. Его обвинили в организации несанкционированного митинга, и 2 июня 2017 года Лазаревский райсуд Сочи оштрафовал Басто на 30 тысяч рублей. В начале августа Краснодарский краевой суд отклонил его апелляционную жалобу.

"Кавказский узел" опубликовал в разделе "Персоналии" биографию Руслана Гвашева. В разделе "Справочник" размещены материалы "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов" и "Кавказская война", а также справка о народе "Адыги".

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