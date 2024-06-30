Жители краснодарского поселка добились прокладки канализации к многоэтажкам

30 июня 2024, 02:40

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Десять лет жители поселка Прогресс под Краснодаром добивались от чиновников прокладки канализации к 15 многоэтажным домам. Сточные воды из возведенных в 2014 году многоэтажек сливались через старый коллектор просто в поле, жители поселка жаловались на неприятный запах, но чиновники игнорировали их жалобы. Теперь, когда местные власти провели коммуникации, местные жители опасаются, что недобросовестные застройщики подключат к старому коллектору очередные новостройки.

26 июня на Youtube-канале "Ne nowosti" блогера Игоря Щербацкого было опубликовано видео о прокладке канализации к поселку Прогресс в Краснодаре, жители которого десять лет пытались достучаться до властей. Они жаловались, что сточные канализационные воды стекали просто в поля рядом с поселком, из-за чего жителям приходилось дышать зловонием.

Генеральный директор "Росводоканал Краснодар" Дмитрий Павлюченко сообщил в ролике, что стоки просто в поле "в настоящее время запрещены на территории Российской Федерации" и было принято решение о строительстве канализационной сети, которая соединила бы поселок Прогресс с остальной частью Краснодара.

Автор ролика Игорь Щербацкий считает, что добиться решения проблем жителей Прогресса удалось только благодаря гласности. «Движения начались после того, как вышел критикующий бездействие власть ролик», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам координатора Штаба Захара Прилепина в Краснодарском крае Татьяны Аркадьевой, на проблему обратили внимание только в прошлом году и обратились к городскому руководству для решения проблемы. Корреспонденту "Кавказского узла" она также заявила, что помочь в решении проблемы помогла гласность.

Жительница Прогресса Лариса Стефанова, которая является организатором обращения в различные инстанции по поводу канализации, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" 29 июня о том, что поселок возник на месте свинарника бывшего огромного совхоза «Прогресс», созданного в годы советской власти в 12 километрах от центра Краснодара. После распада СССР бывшим сотрудникам совхоза раздали участки земли.

"Мои родители получили земельный надел в 90-х. Всего у нас НСТ (некоммерческом садовом товариществе) «Прогресс» на сегодняшний день порядка 800 участков. Люди образовали здесь поселок в связи с дачной амнистией и живут тут. Канализации у нас никогда тут не было и вообще никаких удобств. Все делали сами. Питьевая вода в каждом доме артезианская, качаем ее с глубины 12-30 метров. Что касается туалетов, то у всех установлены септики. Сами протянули газ к поселку и все было замечательно до 2014 года. К этому времени рядом с нашим поселком были построены и заселены 15 многоквартирных пятиэтажек в так называемом ЖК «Прогресс». Население у нас резко увеличилось еще на 16 000 человек. Сегодня нас на бывшей территории совхоза уже 20 000 человек. И это не предел. В 2020 году в Краснодаре приняли новый генплан, мы ходили на все общественные и публичные слушания, чтобы понимать, что нас ждет. И вот оттуда мы узнали, что земли бывшего совхоза планируется все перевести из сельхозназначения под жилищное строительство", - рассказала она.

Как чиновники разрешили строить на землях сельхозназначения МКД - до сих пор непонятно.

Однако, по ее словам, в 2014 году, когда построили многоэтажки, речи о них в прошлом генплане не было. "Как чиновники разрешили строить на землях сельхозназначения МКД - до сих пор непонятно. Непонятно и другое: как они приняли эти дома в эксплуатацию без канализации и водопровода. Но, тем ни менее, дома появились, люди заселились и стали пользоваться всеми «благами цивилизации». Но когда мы стали задыхаться от зловоний, то, не получая вразумительных ответов на свои жалобы от чиновников, стали проводить свое расследование», - сообщила Стефанова.

Ей удалось получить архивные документы бывшего совхоза «Прогресс», из которых она узнала, что под земельными участками проходит асбестовая канализационная труба, через которую из свинарника поступали сточные воды в специальный резервуар. Эта труба была проложена в 60-70 года прошлого века и оказалось, что именно в нее и врезались 15 пятиэтажных новостроек. "Тогда стало понятно, что происходит под землей на глубине два-три метра. [Сточные воды] поl напором просто окончательно разрушили эту канализацию, естественно, не предназначенную для обслуживания 16 тысяч человек. И эти [канализационные стоки] стали разливаться под нашим поселком и дальше стекать в водоем. Никаких очистных сооружений, естественно, не было. Пошло заражение не только земли и воздуха, но и воды, которую мы пьем. Ситуация стала грозить экологической катастрофой. Мы взялись писать еще более активно, собрали подписи со всего поселка с требованием остановить экоцид. Но чиновники, которые приходили к нам, только цокали языками и разводили руками, что, дескать, это озеро с фекалиями не что иное, как «пожарная вода», на случай пожаров", - рассказала Стефанова.

Тогда, по ее словам, поступило предложение от Татьяны Аркадьевой придать ситуации огласку через блогера Игоря Щербацкого. "Мы не знаем, сколько и кто выделил миллиарды, но они были выделены. Стали с 2022 года прокладывать новую современную канализацию. С этого периода, так как я была организатором этого действа, чиновники министерства ЖКХ края писали мне отчеты, сколько и чего они проложили и когда канализация будет построена. Канализацию построили, провели 12 километров от ЖК «Прогресс» до городской канализации, куда и сделали врезку. Передали новую линию на баланс водоканала», - сообщила Стефанова.

По ее словам, когда борьба за прокладку канализации достигла своего пика, ей, как организаторы, поступали угрозы.

Стефанова также сообщила, что только в апреле этого года наконец перестала доноситься с болота вонь канализационных стоков. Однако она опасается, что не все до конца решено, так как старая канализация доступна для новых врезок, и недобросовестные застройщики могут подключить к ней новые многоэтажки, чтобы не тратиться на новые коммуникации. «Мы требуем поставить туда втулку, чтобы закрыть возможность новых врезов в свиную канализацию», - добавила Стефанова.

По сути, отметила она, 10-летняя борьба жителей поселка за новую канализацию свелась лишь к тому, что к ней подключили 15 пятиэтажек ЖК "Прогресс", но не остальную часть поселка. "Мы, четыре тысячи человек, как проживали с септиками, так и продолжаем проживать. Но мы нисколько не засоряем природу и не наносим ей ущерба, потому что наши септики обслуживаются регулярно", - сказала она.

Многодетная мать Татьяна Макутина подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что десять лет жители поселка жили в неблагоприятных условиях и боролись за свои права с краснодарскими чиновниками. Но ни один из них не поплатился за выдачу разрешений на строительство многоэтажек без подключения к нормальным коммуникациям, в результате чего деньги на это подключение выделило государство, а не застройщик, который уже признан банкротом.

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