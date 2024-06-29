Крымский мост. Фото: Минтранс России

29 июня 2024, 08:26

Крымский мост закрыт для движения транспорта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно прекращено, сообщили сегодня власти.

Как информировал "Кавказский узел", 23 июня на Крымском мосту в Краснодарском крае образовалась очередь из 287 автомобилей.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто сегодня утром, сообщил инфоцентр по автодорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру в своем телеграм-канале "Крымский мост: оперативная информация".

"На 08.00 [мск] в очереди со стороны Тамани находится 240 транспортных средств. Время ожидания – около часа. В очереди со стороны Керчи находится 360 транспортных средств. Время ожидания – более часа", – сказано в другом сообщении в телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован двумя украинскими беспилотниками, при взрыве погибла семейная пара из Белгородской области. Один пролет моста был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту было восстановлено 1 ноября 2023 года.

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, в результате два пролета частично обрушились. Президент России Владимир Путин назвал взрыв на мосту терактом, ФСБ назвала организатором теракта руководителя главного управления разведки Минобороны Украины. 5 декабря 2022 года движение машин по мосту было возобновлено.

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Примечание:

"Крымский мост перекрывался на восемь часов", "Движение по Крымскому мосту возобновлено после четырехчасового перекрытия", "Житель Грузии заочно арестован по делу о теракте на Крымском мосту".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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