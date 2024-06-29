Крымский мост закрыт для движения транспорта

29 июня 2024, 08:26

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно прекращено, сообщили сегодня власти.

Как информировал "Кавказский узел", 23 июня на Крымском мосту в Краснодарском крае образовалась очередь из 287 автомобилей.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто сегодня утром, сообщил инфоцентр по автодорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру в своем телеграм-канале "Крымский мост: оперативная информация".

"На 08.00 [мск] в очереди со стороны Тамани находится 240 транспортных средств. Время ожидания – около часа. В очереди со стороны Керчи находится 360 транспортных средств. Время ожидания – более часа", – сказано в другом сообщении в телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован двумя украинскими беспилотниками, при взрыве погибла семейная пара из Белгородской области. Один пролет моста был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту было восстановлено 1 ноября 2023 года.

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, в результате два пролета частично обрушились. Президент России Владимир Путин назвал взрыв на мосту терактом, ФСБ назвала организатором теракта руководителя главного управления разведки Минобороны Украины. 5 декабря 2022 года движение машин по мосту было возобновлено.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.