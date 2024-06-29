Экономист Зубаревич оценила последствия пожара на нефтебазе в Азове

29 июня 2024, 00:46

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Пожар на нефтебазе в Азове, произошедший из-за атаки беспилотников, не окажет существенного влияния на уровень снабжения регионов нефтепродуктами, регулярные атаки дронов по нефтехранилищам и нефтеперерабатывающим заводам не вызовут отток предпринимателей из этого сектора, уверена экономист Наталья Зубаревич.

Как писал "Кавказский узел", в результате атаки беспилотников в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами, сообщил около 04.00 мск 18 июня губернатор Василий Голубев. Утром 19 июня областное управление МЧС сообщило, что пожар локализован. Однако в 16.40 мск того же дня произошла разгерметизация второго резервуара, и губернатор признал, что стабилизировать ситуацию пока не удается. Пожар удалось потушить лишь 21 июня.

Пожар на нефтебазе в Азове существенно не повлияет на уровень снабжения регионов нефтепродуктами, считает профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета Московского государственного университета Наталья Зубаревич.

«Это была нефтебаза большая, но только одна из них. Просто привезут из других баз и все. Не было особого упадка, даже когда повредили НПЗ. Просто тот бензин, который шел на экспорт, пошел на внутренний рынок», - сказала она 28 июня корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Зубаревич, нефтебаза, вероятно, обслуживала Ростовскую область, Крым и другие региона. Она подчеркнула, что никакого оттока предпринимателей из этого сектора из-за атак беспилотников не будет. «Кто оттуда уйдет? Вон, у «Лукойла» повредили НПЗ, он вложил денег, все отремонтировал. Если кто-то захочет продать – тут же выстроится очередь желающих купить», - заявила она.

Напомним, территория Ростовской области регулярно подвергается атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. 6 июня на нефтезаводе в Новошахтинске произошел пожар после атаки дронов. Атака беспилотников на этот завод стала третьей с начала военной операции.

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