Вид на микрорайон "Мей". Скриншот фото с сервиса "Яндекс.Карты", https://yandex.ru/maps/30/nalchik/geo/mikrorayon_mey/3177339297/?l=stv%2Csta&ll=43.578285%2C43.469860&panorama%5Bdirection%5D=85.306842%2C4.748934&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=43.572738%2C43.471380&panorama%5Bspan%5D=119.501063%2C60.000000&z=15

28 июня 2024, 23:47

Нальчане пожаловались на нехватку социальных объектов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители микрорайона "Мей" в Нальчике выступили против строительства новой многоэтажки в условиях нехватки мест в детсадах и отсутствия поликлиник. Они потребовали от прокуратуры добиться от властей строительства социальных объектов. 

Жители микрорайона "Мей" в Нальчике обратились в прокуратуру города с жалобой на неправомерные действия местной администрации по застройке микрорайона без учета потребностей жителей в социальных объектах. Поводом для этого стало строительство нового многоквартирного дома в непосредственной близости от их домов.

В письме (имеется в распоряжении "Кавказского узла") говорится о том, что общественные слушания по обсуждению проекта застройки микрорайона были проведены без их участия. В результате этого принято решение о строительстве нового многоквартирного дома в непосредственной близости от их домов, при этом в микрорайоне не строится социальная инфраструктура.

Авторы письма указывают, что детские сады, расположенные в зоне доступности жителей микрорайона переполнены уже сейчас. Мест в них явно не хватает для обеспечения всех детей этого микрорайона. Так при допустимой численности 220 детей детский сад №78 посещает 420 детей. А детский сад №63 при наличии 280 мест вынужден принимать 350 детей. Следовательно, при строительстве нового многоквартирного дома дети из этого дома не будут обеспечены местами в детском саду.

При этом земельный участок, где, по информации администрации Нальчика, планировалось строительство нового детского сада, на деле находится в частных руках, и имеет вид разрешенного строительства "для размещения многоэтажной застройки".

В новом микрорайоне нет также поликлиник – ни для детей, ни для взрослых. Ближайшая детская поликлиника находится в 1,4 километра, а взрослая в 1,6 километра от микрорайона "Мей", что также является нарушением требований доступности учреждений здравоохранения.

Авторы обращения также указали, что в ответе на запрос жителей о строительстве объектов социальной инфраструктуры администрация ответила, что «сроки их строительства не оговариваются и будут зависеть от объемов финансирования, в том числе в рамках федеральных адресных программ". Жители микрорайона попросили провести прокурорскую проверку по изложенным фактам и защитить их права и интересы.

По обращению жителей микрорайона прокуратура ранее провела проверку и выявила, что постановления, касающиеся проведения общественных слушаний и вопросов застройки микрорайона "Мей" были приняты в нарушение закона. По этому поводу прокуратура направила в администрацию Нальчика представление, а затем и протест.

Нарушения, в частности, заключались в том, что в районе застройки не предусмотрено достаточное количество машиномест. Так, в соответствии с Градостроительным Кодексом, их количество для легковых автомобилей следует определять из нормы – одно машиноместо на 75 кв метров общей площади квартиры. Также не были созданы условия для развития транспортной, социальной , инженерной инфраструктуры, благоустройства территории.

В связи с тем, что ранее направленные протесты и представление прокуратуры рассмотрены ненадлежащим образом, прокуратура направила в Нальчикский городской суд КБР исковое заявление к местной администрации. Иск находится на стадии рассмотрения.

По мнению нальчикского юриста Олега Сергеева, застройка микрорайона не может вестись без учета нормативов обеспечения граждан социальными объектами и если их недостаточно, то это обстоятельство является поводом для отказа в выдаче разрешения на строительство новых домов. "При этом необходимо учитывать потребность в социальных объектах не только жителей одного дома, но и всего микрорайона", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист отметил, что в действиях администрации имеются нарушения градостроительного проектирования, в частности, требований об обеспеченности дошкольными учреждениями, поликлиниками, транспортной логистикой. Их отсутствие является нарушением прав граждан.

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Примечание:

"Анонс стройки пересадочного узла в центре Нальчика спровоцировал дискуссию в соцсетях", "Жители микрорайона в Нальчике пожаловались Кокову на проблему с водой и светом", "Безразличие местных властей возмутило дольщиков из Нальчика".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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