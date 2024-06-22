Краснодарские чиновники подали возражения на иск олимпийских переселенок Пальчик

22 июня 2024, 05:44

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Чиновники департамента имущественных отношений Краснодарского края подали возражения на иск Нины и Ольги Пальчик, которые потребовали признать право собственности департамента на их земельный участок отсутствующим.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 декабря 2023 года стало известно, что олимпийские переселенки Нина и Ольга Пальчик подали иск в суд Хостинского района Сочи с требованием признать право собственности на земельный участок под выделенным им коттеджем. Однако 19 февраля Хостинский суд Сочи вернул Пальчик иск. 10 марта Пальчик подали иск в суд к департаменту имущественных отношений администрации Краснодарского края. Они потребовали признать право собственности департамента на их земельный участок отсутствующим.

Ольга и Нина Пальчик лишились дома из-за подготовки Сочи к Олимпиаде 2014 года. В 2012 году вместо снесенного дома они получили коттедж. Как оказалось, земля под коттеджем не принадлежит им по праву собственности. Департамент имущественных отношений Краснодарского края подал на них в суд за необоснованное обогащение и потребовал заплатить за пользование землей более 35 тысяч рублей. 7 марта 2023 года суд Хостинского района отказал департаменту во взыскании с Ольги и Нины Пальчик денег за пользование землей. В решении суда указано, что у властей края отсутствуют права на участок земли, на котором стоит коттедж.

21 июня представитель по доверенности руководителя департамента имущественных отношений администрации Краснодарского края Д. Коротаев подал возражения на иск пенсионерок Нины и Ольги Пальчик о признании права собственности департамента на их земельный участок отсутствующим. В возражениях (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") клерк от имени своего начальника просит суд в иске женщинам отказать.

"Наша земля и жилье, которые мы имели, понадобилась властям для строительства их олимпийских объектов. Нам доставили неудобства, при этом предоставили коттедж, который построен некачественно, можно сказать, из фанеры. Мало того, без коммуникаций, работающих так, как надо. То есть нам предоставили взамен не жилье, а проблему. С 2012 года мы с матерью там не живем, потому что жить из-за отсутствия коммуникаций невозможно. Снимаем жилье, на которое уходит вся пенсия, и еще платим за этот полуразрушенный уже коттедж. Теперь чиновники требуют еще и платить им за землю. Мало того, не желают отдавать нам ее в собственность, хотя были обязаны предоставить эту землю сразу с домом 12 лет назад", - напомнила предысторию проблемы корреспонденту "Кавказского узла" Ольга Пальчик.

Нина Пальчик рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что является жительницей блокадного Ленинграда и регулярно получает от чиновников разного уровня открытки с поздравлениями, а бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский вручил ей грамоту. «На этом вся забота чиновничества и закончилась. Раз в году они вспоминают про меня», - сказала она.

Мы каждый день живем в стрессе, но мы от нашего права не отступим.

По ее словам, она звонила в разные структуру, где ей говорили, что земля будет оформлена на Пальчик. "Но не тут-то было. Сегодня (21 июня) нам объявили о возражениях на иск. Значит, бой начинается опять по новой. Они ждут, когда мы с дочерью помрем, и они тогда смогут здорово нажиться, продав и наш коттедж, и землю под ним. Мы каждый день живем в стрессе, но мы от нашего права не отступим», -заявила Нина Пальчик.

Женщины намерены лично прийти на суд 2 июля и задать чиновникам вопросы.

Адвокат Роман Клыков рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что иск Пальчик к департаменту имущественных отношений несколько раз возвращался под разными предлогами, однако все же был принят судом.

Адвокат считает возмущение женщин обоснованным, так как именно чиновники олимпийского департамента, функции которых были позже переданы департаменту имущественных отношений края, не оформили должным образом жилье, предоставленное семье Пальчик. "Сейчас же у них нет земли, и жилье из-за того, что нет должным образом оформленных взаимоотношений с ресурсными поставщиками, разрушается. Иск рассматривает судья Ирина Клименко. Из-за подачи возражений департаментом судья перенесла слушания на 2 июля», - пояснил адвокат.

Работница суда подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что "дело из-за поступивших возражений ответчика перенесено на 2 июля". "Предоставлено истцу время для ознакомления", - добавила она.

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