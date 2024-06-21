Правозащитники назвали неправомерным отказ расследовать дело Мачаликашвили

21 июня 2024, 01:34

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Решение Специальной следственной службы Грузии о нецелесообразности нового расследования гибели Темирлана Мачаликашвили во время спецоперации в Панкисском ущелье будет обжаловано, заявила НПО "Центр социальной справедливости". Отказываясь исполнять решения ЕСПЧ, власти Грузии продолжают политику дистанцирования от Европы, которая может привести к санкциям, считают оппозиционные депутаты.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2023 года ЕСПЧ признал неэффективным расследование дела о смерти Темирлана Мачаликашвили и назначил его родным 25 тысяч евро компенсации. В ноябре того же года правозащитники потребовали от Специальной следственной службы исполнить решение ЕСПЧ и немедленно возобновить расследование. Дело Мачаликашвили было включено Комитетом министров Совета Европы в список нерасследованных дел о нарушении ключевых прав человека силовыми структурами. 19 июня Специальная следственная служба Грузии объявила, что повторное расследование гибели Мачаликашвили нецелесообразно.

19-летний Темирлан Мачаликашвили был смертельно ранен в своем доме в Панкисском ущелье 26 декабря 2017 года во время спецоперации Службы госбезопасности, а спустя две недели скончался в больнице. После его смерти силовики заявили, что Мачаликашвили пытался бросить в них гранату. Семья убитого утверждает, что молодой человек был застрелен в постели. Правозащитники указали на провалы в расследовании смерти Мачаликашвили.

Неправительственная организация "Центр социальной справедливости" считает неправомерным и политизированным отказ следственной службы повторно расследовать дело о гибели Темирлана Мачаликашвили. Ведомство в течение года не отвечало на заявления представителей семьи Мачаликашвили, отмечают правозащитники.

"Следственная служба основывалась только на материалах следствия Тбилисской прокуратуры, а сама не провела всестороннего, полного и независимого расследования”, - говорится в заявлении, распространенном организацией.

"Центр социальной справедливости" называет отказ от повторного расследования дела Мачаликашвили принципиальным неисполнением постановления Европейского суда по правам человека, который выявил фундаментальные нарушения в его деле.

“Мы будем обжаловать это решение в прокуратуре и в суде, продолжим активно общаться с Комитетом Министров Совета Европы в рамках процесса исполнения решений", - подчеркнуто в заялении на сайте НПО.

Юрист НПО "Центр социальной солидарности" Мариам Патаридзе напомнила о нарушениях в деле Мачаликашвили, которые установил ЕСПЧ. Так, допрос бойцов спецназа был проведен с задержкой в пять недель.

“Со временем спецназу стало сложнее вспомнить подробности дела. Суд пришел к выводу, что задержка допроса спецназа указывает на неадекватность следствия. Следственная служба считает, что нет доказательств того, что запоздалый допрос спецназа был чьей-то преступной целью или волей”, - написала она на своей странице в Facebook*.

“Мы обратимся в Комитет Министров Совета Европы с просьбой вынести временное постановление по делу Мачаликашвили на заседание, намеченное на сентябрь этого года. Принципиально важно дождаться оценки Комитета Министров по решению Специальной следственной службы", - добавила Патаридзе.

Отказ властей Грузии от исполнения решений ЕСПЧ ожидаем, поскольку правящая партия “Грузинская мечта” явно изменила политический курс и последовательно дистанцируется от Европы, считает депутат парламента от группы "Свобода" Ната Чхеидзе. По неисполнению решений Европейского суда Грузия занимает третье место среди государств-членов Евросовета после Азербайджана и Сербии.

"Возобновление расследования в отношении Темирлана Мачаликашвили означает установление истины, что никоим образом не является планом или желанием правительства "Мечты". Невыполнение европейских резолюций уже давно является тактикой команды "Мечты”, - сказала она корреспонденту “Кавказского узла”.

Лидер Республиканской партии Давид Бердзенишвили не исключил, что дело Мачаликашвили может стать очередным доводом в пользу введения санкций против политического руководства Грузии.

Независимый депутат парламента Тариэл Накаидзе называет процесс по делу Мачаликашвили очевидно дискриминационным. "После того как “Грузинская мечта” приняла «российский закон», уже не является неожиданностью ее отказ выполнять решение Страсбургского суда. Правительство Грузии ведет страну в сторону России, такими действиями оно дистанцируется от Евросоюза. Весь процесс по делу Мачаликашвили был намеренно несправедливым и дискриминационным, поскольку Мачаликашвили является представителем религиозного и этнического меньшинства. Это правительство презирает меньшинства и пытается оказать на них давление”, - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

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