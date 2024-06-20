Юристы сочли мягким приговор краснодарцу по делу о призывах к терроризму

20 июня 2024, 21:41

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Приговор краснодарцу Владимиру Яроцкому, который получил штраф в 350 тысяч по делу о призывах к терроризму, стал очень мягким наказанием по этой статье, констатировали юристы. Штрафы вместо реальных сроков по подобным делам являются распространенной практикой, указал аналитик.

Как писал "Кавказский узел", суд в Ростове-на-Дону признал краснодарца Владимира Яроцкого виновным в призывах к терроризму и назначил ему штраф в 350 тысяч рублей.

В январе суд в Краснодаре приговорил к 1,5 года колонии местного жителя Владимира Яроцкого, посчитав осквернением символа воинской славы опубликованное в соцсети изображение с георгиевской лентой. Тогда Яроцкий признал свою вину. Краснодарский краевой суд отправил на пересмотр дело Яроцкого после ходатайства прокуратуры об ужесточении наказания. В марте новое дело против Яроцкого поступило на рассмотрение Южного окружного военного суда, он обвинен в призывах в терроризму.

Краснодарский юрист Мария Спасибухова считает довольно мягким решение суда, приговорившего краснодарца к штрафу по делу о призывах к преступлению против Путина. "Действительно, такой приговор очень мягкий, учитывая, что это тяжкая статья, максимальное наказание по которой срок от пяти до семи лет, а минимальный штраф 300 тысяч. То есть, ему назначили практически минимальное наказание", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, подобных дел в Краснодарском крае не так много. "Про другие дела затрудняюсь ответить, знаю только про дело Софьи Ангел-Барокко из Майкопа, которую обвиняют по такой же статье за видео про теракты в Израиле. В настоящее время приговор еще не вынесен, она выпущена из СИЗО", - отметила она.

Блогер из Майкопа Софья Ангел-Барокко была арестована по делу об оскорблении чувств верующих и оправдании терроризма. Она страдает астмой, однако администрация СИЗО в Краснодаре отказывало в медицинском обследовании, рассказали ее родственники. Росфинмониторинг внес Софью Ангел-Барокко в список экстремистов и террористов.

Другой краснодарский юрист Феликс Вертегель считает решение суда адекватным. "205.2 - это статья исключительной подсудности. Только окружные военные суды. Наказание соответствует санкции. Если человек ранее не судим, признает вину, раскаивается, то штраф адекватное наказание", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, такие дела обычно стараются скрыть из публичного доступа. "О количестве таких дел в Краснодарском крае не знаю. В СМИ мало публикаций. Их стараются особо не публиковать в свободном доступе", - указал он.

Штраф - это как раз самое распространенное наказание по статье 205.2 Уголовного кодекса - по крайней мере, если нет более тяжелых обвинений

Штраф - самое распространенное наказание по статье о призывах к терроризму, говорит эксперт Исследовательского центра "Сова" Михаил Ахметьев.

"Этот приговор нельзя назвать необычно мягким, поскольку штраф - это как раз самое распространенное наказание по статье 205.2 Уголовного кодекса - по крайней мере, если нет более тяжелых обвинений. По статистике Верховного суда, если учитывать только тех, у кого обвинение по ст. 205.2 УК было основным, в 2023 году штраф получил 171 человек, а к лишению свободы приговорили 107 человек. И такая картина наблюдается уже в течение трёх лет. В 2022 году: 159 дел - штраф, 110 - лишение свободы; в 2021 году: 120 дел - штраф, 76 - лишение свободы", - рассказал он "Кавказскому узлу".

По его словам, штрафы назначали и по некоторым делам, получающим большую огласку в СМИ.

"Например, журналистку Светлану Прокопьеву (Прокопьева Светлана Владимировна признана иностранным агентом) в 2020 году приговорили к штрафу в размере 500 тысяч рублей за обсуждение теракта в здании УФСБ в Архангельске. Хабаровского стрит-арт-художника Максима Смольникова в 2023 году оштрафовали на 300 тысяч рублей. Изначально штраф был назначен и политологу Борису Кагарлицкому (Кагарлицкий Борис Юльевич признан иностранным агентом), но апелляционная инстанция заменила его на пять лет лишения свободы. Но, конечно, так бывает не всегда, особенно если учесть, что 205.2 может быть не единственной статьей обвинения, к примеру, в последние годы она иногда сочетается со статьей о фейках об армии (статья 207.3 Уголовного кодекса России)", - объяснил Ахметьев.

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