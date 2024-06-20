Арестант пожаловался на насилие в ростовском СИЗО после захвата заложников

20 июня 2024, 10:30

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Обвиняемый по делу об участии в "Хизб ут-Тахрир"* Экрем Крош, содержащийся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, пожаловался, что силовики избили его. Он связал их действия с недавним захватом заложников в этом изоляторе.

Как информировал "Кавказский узел", 16 июня арестанты ростовского СИЗО-1 захватили в заложники двоих сотрудников изолятора. Силовики провели штурм, захватившие заложников были убиты, а заложники освобождены. Глава Ингушетии сообщил, что четверо из заключенных, участвовавших в захвате заложников – уроженцы Ингушетии, осужденные за терроризм и приговоренные к 18 годам лишения свободы. Правозащитники заявили, что СИЗО, в котором произошел инцидент, переполнен, и что в нем не хватает сотрудников.

После захвата заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону силовики избили обвиняемого по делу об ячейке "Хизб ут-Тахрир"* Экрема Кроша. Он считает, что их действия связаны с недавним захватом заложников, рассказал адвокат Кроша Алексей Ладин.

"Защита собирается дать свою оценку [этому инциденту] и провести ряд процессуальных мероприятий, чтобы привлечь виновных к ответственности", – привело 19 июня "ОВД Инфо"** слова адвоката.

Экрем Крош был задержан 24 января 2023 года и на следующий день отправлен в СИЗО, ему вменили участие в деятельности террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, пояснило издание.

Напомним, в июне 2022 года ФСБ отчиталась о задержании 13 членов ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Ростове-на-Дону. По версии силовиков, они вербовали местных мусульман и мигрантов.

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* "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (Партия исламского освобождения) — международная исламская политическая организация, запрещенная в России судом.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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