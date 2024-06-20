20 июня 2024, 10:30

Арестант пожаловался на насилие в ростовском СИЗО после захвата заложников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обвиняемый по делу об участии в "Хизб ут-Тахрир"* Экрем Крош, содержащийся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, пожаловался, что силовики избили его. Он связал их действия с недавним захватом заложников в этом изоляторе.

Как информировал "Кавказский узел", 16 июня арестанты ростовского СИЗО-1 захватили в заложники двоих сотрудников изолятора. Силовики провели штурм, захватившие заложников были убиты, а заложники освобождены. Глава Ингушетии сообщил, что четверо из заключенных, участвовавших в захвате заложников – уроженцы Ингушетии, осужденные за терроризм и приговоренные к 18 годам лишения свободы. Правозащитники заявили, что СИЗО, в котором произошел инцидент, переполнен, и что в нем не хватает сотрудников.

После захвата заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону силовики избили обвиняемого по делу об ячейке "Хизб ут-Тахрир"* Экрема Кроша. Он считает, что их действия связаны с недавним захватом заложников, рассказал адвокат Кроша Алексей Ладин.

"Защита собирается дать свою оценку [этому инциденту] и провести ряд процессуальных мероприятий, чтобы привлечь виновных к ответственности", – привело 19 июня "ОВД Инфо"** слова адвоката.

Экрем Крош был задержан 24 января 2023 года и на следующий день отправлен в СИЗО, ему вменили участие в деятельности террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, пояснило издание.

Напомним, в июне 2022 года ФСБ отчиталась о задержании 13 членов ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Ростове-на-Дону. По версии силовиков, они вербовали местных мусульман и мигрантов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (Партия исламского освобождения) — международная исламская политическая организация, запрещенная в России судом.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Сочи осужден за финансирование терроризма", "Осужденный по делу "Хизб ут-Тахрир"* пожаловался на условия в СИЗО Новочеркасска", "Житель Ростовской области осужден за попытку примкнуть к сирийским боевикам".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

20 июня 2024, 09:34

  • Газопровод на тротуаре вызвал недовольство у жителей Дербента

    Жительница Дербента пожаловалась в соцсети, что установленный на тротуаре газопровод мешает пешеходам. Некоторые местные жители в комментариях отметили, что газопровод был построен раньше, чем тротуар и стоящее рядом здание. Другая часть раскритиковала чиновников, утвердивших планировку и проект строительства.

20 июня 2024, 08:41

20 июня 2024, 07:53

  • Потушен пожар на нефтебазе в Адыгее

    Пожарные потушили пожар на нефтебазе в поселке Энем Тахтамукайского района, возникший сегодня ночью после атаки беспилотников, отчитались власти.

20 июня 2024, 07:44

20 июня 2024, 06:56

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи