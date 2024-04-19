Колония, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

19 апреля 2024, 06:07

Ростовский сторонник "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* получил семь лет строгого режима

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор Хайдарали Ашурову,  который обвинялся в покушении на организацию террористической деятельности из-за изучения идиологии "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. 

Как писал "Кавказский узел", в июне 2022 года ФСБ отчиталась о задержании 13 членов ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Ростове-на-Дону. По версии силовиков, они вербовали местных мусульман и мигрантов. В тот же день ростовский суд арестовал Хайдарали Ашурова по делу о покушении на участие в террористической деятельности. Как заявили в суде, Ашуров изучал идеологию "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, однако его не приняли в организацию. 

В окончательной редакции к первоначальному обвинению в покушении на организацию террористической деятельности Ашурову добавили еще две статьи - о публичных призывах к экстремистской деятельности и о публичном оправдании терроризма. 

Согласно версии суда, подсудимый, живя в Ростове-на-Дону, с 21 апреля 2020 года “готовился принять участие в деятельности запрещенной международной террористической организации”, для чего изучал идеологию "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* по ее литературным изданиям и видеоматериалам в сети. 

Как утверждает обвинение, в 2021 году Ашуров попросил бывшего участника организации помочь ему вступить в нее, получил отказ, но “своих намерений не изменил”, говорится в публикации официального Telegram-канала суда от 18 апреля. 

По сообщению-пресс-службы суда, Хайдарали Ашурову вменили также организацию в Ростове-на-Дону общедоступных собраний между 26 апреля по 23 августа 2020 года. Утверждается, что на этих собраниях Ашуров “одобрительно говорил о деятельности террористических организаций” и призывал к насильственным действием. 

Суд назначил Ашурову семь лет колонии строгого режима лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Согласно информации из списка террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга, Хайдарали Ашуров - уроженец Таджикистана 1992 года рождения. 

В 2022 году, когда суд решал вопрос о мере пресечения для Ашурова, он не владел русским языком, однако сообщил через переводчика, что не признает вину. Ашуров, живший в Ростове-на-Дону с родственниками, заявил, что изъятые при обыске в его доме книги ему не принадлежат, писал "Коммерсант". 

Комментариями Хайдарали Ашурова или его адвокатов относительно приговора суда "Кавказский узел" пока не располагает. 

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"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (Партия исламского освобождения) — международная исламская политическая организация, запрещенная в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Сочи осужден за финансирование терроризма", "Осужденный по делу "Хизб ут-Тахрир"* пожаловался на условия в СИЗО Новочеркасска", "Житель Ростовской области осужден за попытку примкнуть к сирийским боевикам". 

Автор: "Кавказский узел"

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