Следствие отреагировало на жалобу Смелой

19 июня 2024, 23:07

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Силовики отпустили после задержания в Краснодаре выходца из Чечни, мужа Марии Смелой, ребенка при нем не оказалось. Мужчина заподозрен в самоуправстве с применением насилия, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 9 мая правозащитный проект "Кавказ без матери" сообщил, что жительница Краснодара Мария Смелая, которая жаловалась на насилие со стороны мужа – выходца из Чечни, перестала выходить на связь после того, как супруг с сообщниками похитил ее вместе с ребенком из шелтера. Спустя несколько дней Смелая опровергла сведения о том, что муж ее избивал. Позже она вновь обратилась к правозащитникам, пояснив, что ушла от мужа из-за появления у него новой жены. 31 мая Смелая сообщила об угрозах расправы ее близким. Полиция отказалась принять заявление о похищении ребенка мужем, уроженцем Чечни Ш., но делом заинтересовался Следком, заявила Смелая. В России нет действующего механизма по возврату украденного одним из родителей ребенка, подчеркнула юрист.

7 мая 33-летняя Мария Смелая была размещена в шелтере для женщин, пострадавших от домашнего насилия, за пределами Краснодарского края. Ранее она обратилась к правозащитникам с просьбой защитить ее от супруга, который, по ее словам, систематически избивал ее, вывозил в лес и угрожал расправой, когда она была беременна их сыном. Насилие, по ее словам, началось вскоре после их поездки к родственникам мужа в Грозный и заключения брака, сообщили правозащитники.

Силовики в Краснодаре задержали уроженца Чечни Ш., мужа Марии Смелой, сообщил сегодня правозащитный проект "Кавказ без матери". Поиски ребенка продолжаются, отмечается в сообщении в Telegram-канале проекта.

Муж Смелой был задержан 18 июня, но отпущен сегодня вечером. После доследственной проверки он стал фигурантом уголовного дела по статье о самоуправстве с применением насилия (часть 2 статьи 330 УК РФ, предусматривает до пяти лет лишения свободы), отмечается в сообщении

"Он скрывался от следствия, не проживал по адресу, потом вернулся. Вчера, когда приехали его задерживать, он не открыл дверь, полицейские вызвали МЧС и взломали дверь" - приводятся в публикации слова Марии Смелой.

Даже если суд принимает решение оставить ребенка с матерью, отцы из регионов Северного Кавказа нередко выкрадывают детей и увозят на родину, откуда потом вернуть их достаточно сложно, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитницы, комментируя историю жительницы Краснодара Марии Смелой. Особенно, по их словам, сложная ситуация в Дагестане, Ингушетии и Чечне.

Напомним, Алина Алексейцева, также приходящаяся женой жителю Чечни Ш., пожаловалась правозащитникам, что он избивает ее и их общих детей.

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