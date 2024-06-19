Мария Смелая. Стоп-кадр видео от 02.06.24 из Telegram-канала "Кавказ без матери", https://t.me/heda_media/1009

19 июня 2024, 23:07

Следствие отреагировало на жалобу Смелой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики отпустили после задержания в Краснодаре выходца из Чечни, мужа Марии Смелой, ребенка при нем не оказалось. Мужчина заподозрен в самоуправстве с применением насилия, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 9 мая правозащитный проект "Кавказ без матери" сообщил, что жительница Краснодара Мария Смелая, которая жаловалась на насилие со стороны мужа – выходца из Чечни, перестала выходить на связь после того, как супруг с сообщниками похитил ее вместе с ребенком из шелтера. Спустя несколько дней Смелая опровергла сведения о том, что муж ее избивал. Позже она вновь обратилась к правозащитникам, пояснив, что ушла от мужа из-за появления у него новой жены. 31 мая Смелая сообщила об угрозах расправы ее близким. Полиция отказалась принять заявление о похищении ребенка мужем, уроженцем Чечни Ш., но делом заинтересовался Следком, заявила Смелая. В России нет действующего механизма по возврату украденного одним из родителей ребенка, подчеркнула юрист.

7 мая 33-летняя Мария Смелая была размещена в шелтере для женщин, пострадавших от домашнего насилия, за пределами Краснодарского края. Ранее она обратилась к правозащитникам с просьбой защитить ее от супруга, который, по ее словам, систематически избивал ее, вывозил в лес и угрожал расправой, когда она была беременна их сыном. Насилие, по ее словам, началось вскоре после их поездки к родственникам мужа в Грозный и заключения брака, сообщили правозащитники.

Силовики в Краснодаре задержали уроженца Чечни Ш., мужа Марии Смелой, сообщил сегодня правозащитный проект "Кавказ без матери". Поиски ребенка продолжаются, отмечается в сообщении в Telegram-канале проекта.

Муж Смелой был задержан 18 июня, но отпущен сегодня вечером. После доследственной проверки он стал фигурантом уголовного дела по статье о самоуправстве с применением насилия (часть 2 статьи 330 УК РФ, предусматривает до пяти лет лишения свободы), отмечается в сообщении

"Он скрывался от следствия, не проживал по адресу, потом вернулся. Вчера, когда приехали его задерживать, он не открыл дверь, полицейские вызвали МЧС и взломали дверь" - приводятся в публикации слова Марии Смелой.

Даже если суд принимает решение оставить ребенка с матерью, отцы из регионов Северного Кавказа нередко выкрадывают детей и увозят на родину, откуда потом вернуть их достаточно сложно, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитницы, комментируя историю жительницы Краснодара Марии Смелой. Особенно, по их словам, сложная ситуация в Дагестане, Ингушетии и Чечне.

Напомним, Алина Алексейцева, также приходящаяся женой жителю Чечни Ш., пожаловалась правозащитникам, что он избивает ее и их общих детей. 

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Приговор жителю Ингушетии за попытку убийства жены напомнил о проблеме домашнего насилия на Северном Кавказе", "Бегство в Грузию не исчерпало угрозы преследования для четырех сестер из Дагестана", "Массовость проблемы домашнего насилия на Кавказе скрыта за боязнью публичности".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

19 июня 2024, 23:31

19 июня 2024, 22:17

  • Более 60 улиц на юге России получили имена убитых на Украине бойцов

    С начала военной операции на Украине как минимум 69 улиц в СКФО и ЮФО получили имена убитых бойцов. Больше всего улиц названы  именем генерал-майора ВВС в отставке Канамата Боташева, а лидером по числу новых наименований, согласно данным Федеральной государственной информационной системы, стал Ставропольский край, сообщило издание "Холод"*.

19 июня 2024, 21:20

  • Боец из Кабардино-Балкарии убит на Украине

    Джамбулат Тхакахов убит в боевых действиях, сообщило отделение госфонда "Защитники Отечества" по Кабардино-Балкарии. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 146 военных из Кабардино-Балкарии.

19 июня 2024, 20:30

19 июня 2024, 19:36

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи