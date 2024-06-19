Житель Пятигорска пожаловался Путину на бездействие следствия

19 июня 2024, 23:31

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Заявление о покушении на грабеж не расследуется более года, а прокуратура не предпринимает мер реагирования, заявил пострадавший житель Пятигорска Мико Акопов. Он направил жалобы на бездействие следствия и надзорных органов Путину и в МВД России.

Как сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Мико Акопов, 24 марта 2023 года по месту его жительства пришли судебные-приставы с понятными в рамках исполнительного производства по делу о разделе имущества с бывшей супругой.

"С ними пришла моя бывшая супруга, с которой я не живу совместно с 28 августа 2022 года, а также наши представители. Когда мы все вместе вышли из спальни, я повернулся и увидел, что бывшая жена, сидевшая ранее на кровати, находясь ко мне спиной подняла матрац, что-то оттуда достала и начала прятать себе под брюки. Там у меня хранились в коричневом конверте деньги - 1,7 миллиона рублей номиналом по 5000 рублей, которые я уже после развода с ней брал в долг для личных нужд под расписку у Тимофея Жукова. Эти деньги никакого отношения к совместно нажитому имуществу не имели", - рассказал Мико Акопов.

Он окликнул бывшую супругу и подбежал к ней чтобы отобрать конверт, в результате чего у них завязался конфликт, отметил мужчина. "В результате она нанесла мне побои, порвала куртку, что подтверждается судебно-медицинской экспертизой. Понятные стали нас разнимать, я отнял деньги у бывшей супруги, после чего показал их понятым. По факту покушения на открытое хищение моих денег в особо крупном размере 26 марта 2023 года я подал заявление о преступлении в ОМВД Пятигорска, где оно было зарегистрировано в КУСП за №6676. 26 марта исполнился год, как разные следователи, проводящие проверку по этому делу, никаких процессуальных действий не принимают, отказывают в возбуждении дела и не уведомляют меня о вынесении незаконных постановлений и затрудняют мое обжалование этих действий», - рассказал собеседник.

Потерпевший рассказал, что о процессуальных решениях по его заявлению он узнает лишь из ответов на свои жалобы о бездействии следствия из прокуратуры Пятигорска и Ставрополья, поскольку ни его самого, как заявителя, ни фигурантов-свидетелей покушения на совершение преступления, для проведения процессуальных мероприятий следствие не вызывало и не уведомляло в установленном порядке о принятых решениях.

"Я жалуюсь в порядке статей 123, 124 УПК РФ на бездействие следователя начальнику Следственного отдела ОМВД по Пятигорску […]*, а вместо адресата на жалобу отвечает неуполномоченное лицо, врио начальника полиции Лысенко А.Н. Он сообщает, что мое "заявление", а не жалобу, приобщили к годом ранее поданному сообщению о совершении Акоповой преступления в отношении меня, на не расследование и волокиту по которому я жалуюсь [начальнику СО ОМВД Пятигорска]», - сообщил собеседник.

26 апреля Акопов подал жалобу на действия и бездействие следствия на имя начальника следственного департамента МВД России генерал-полковника юстиции Сергея Лебедева, где излагает допущенные следователями и их руководителями нарушения, требуя возбудить уголовное дело в отношении бывшей жены.

10 июня Акопов также направил жалобу на имя начальника Оперативной-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД по Ставрополью полковника полиции Спинко И.А., где указывает что опасается вместе со своим представителем Мишариным опасается за свою безопасность в связи с действиями должностных лиц следственных органов Ставрополья.

В одном из ответов из прокуратуры Ставрополья от 16 января на имя Акопова (копия имеется в распоряжении «Кавказского узла»), за подписью начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью Симоненко А.А., указывается на нарушение следователями требований статьи 6.1 Уголовно-процессуального кодекса России "о разумных сроках уголовного судопроизводства". Также сообщается, что следователями неоднократно приняты незаконные процессуальные решения и указывается на ненадлежащую организацию надзора за процессуальной деятельностью со стороны прокурора г. Пятигорска.

"27 апреля я подал в канцелярию МВД заявление на имя начальника СО ОМВД по Пятигорску […] с требованием ознакомить нас с моим представителем с материалами проверки по сообщению о преступлении, зарегистрированному в КУСП за №6676 от 26 марта 2023 года. На рассмотрение такого заявления дается 10 дней. Прошло пять сроков, а нас так и не ознакомили, а прокурор Пятигорска […] в порядке надзора никаких мер не принимает, хотя мы к нему с приема дважды обращались за помощью в этом вопросе", - рассказал Акопов.

В жалобе на имя президента России от 8 июня Акопов указывает на нарушения в работе следственного отдела ОМВД России по Пятигорску и его начальника. В частности, жалуется на волокиту и укрывательство преступления, которое, как он считает, было совершено его бывшей супругой, а также на прокурора Пятигорска за неисполнение обязанностей по надзору и устранению нарушений федерального законодательства.

Акопов требует в своей жалобе к Путину обеспечить ему ознакомление с материалами проверки по его заявлению о совершении в отношении него преступления, провести опрос свидетелей преступления и возбудить дело в отношении его бывшей супруги.

Юрист Павел Мишарин, представляющий интересы Акопова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заявил, что по факту сообщения о преступлении следствие обязано было возбудить уголовное дело о покушении на открытое хищение чужого имущества в особо крупном размере. "Это особо тяжкое преступление. Свыше 10 лет лишения свободы. Они таким образом бездарно волокитят. В действиях следственных органов абсолютная юридическая безграмотность, где один прикрывает другого совершая все больше и больше процессуальных нарушений", - рассказал Павел Мишарин.

Он отметил, что необходимым признаком покушения на грабеж является "причинение как минимум побоев". "В процессе отъема этих денег она причинила моему доверителю побои, в материалах проверки есть заключение судмедэкспертизы, следователь нам его показал, когда он вызвал Акопова на допопрос, выясняя, до расторжения брака или после он эти деньги брал в долг. Они надеялись, что если до, то можно переадресовать вопрос в гражданский суд. С октября 2023 года материал находится в следственном отделе, но ни одной фамилии следователя нам не известно. 16 мая последний отказ в возбуждении дела был отменен", - сообщил адвокат.

Он отметил, что следствие "нарушает требования части 2 статьи 24 Конституции РФ, которая обязывает ознакомить нас с материалами проверки", предположив, что в деле может быть коррупционная составляющая.

Он отметил, что у его клиента есть все основания подать в суд о компенсации вреда за нарушение сроков рассмотрения сообщений о преступлении и рассмотрении жалоб следственными органами.

"Даже если мы взыщем символический рубль, то будет скандал. Прокуратура края и Пятигорска признают нарушения. Они обязаны возбудить уголовное дело. А то, что не опрашивают троих свидетелей в течении года, понятых и заимодавца - это прямое укрывательство преступления. Они [прокуратура] пишут, что следователь является процессуально самостоятельным лицом и он сам решает, какие мероприятия проводить, а прокурор не уполномочен давать указания следователю в этой части. Прокурор города в порядке надзора имеет право пригласить начальника следствия и следователя с материалами проверки и заслушать их, спросить, почему понятных не опрашивают, выяснить, почему они не хотят возбуждать уголовное дело", - заключил Мишарин.

"Кавказский узел" также писал, что суд признал бездействие следствия в расследовании дела о наезде автомобиля на жителя Предгорного района Сергея Сопнева. Прокуратура обжаловала это решение, но затем отозвала жалобу, сообщила адвокат Сопнева.

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