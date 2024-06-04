Суд признал бездействие следствия по делу о наезде на жителя Ставрополья

04 июня 2024, 18:18

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Расследование дела о наезде автомобиля на жителя Предгорного района Сергея Сопнева, который в результате лишился ноги и стал инвалидом, велось неэффективно и привело к нарушению прав потерпевшего, заключил суд, обязав следствие устранить нарушения. Прокуратура обжаловала это решение, но затем отозвала жалобу, сообщила адвокат Сопнева.

Как писал "Кавказский узел", осенью 2021 года Сергей Сопнев стал жертвой наезда в результате ДТП неподалеку от своего дома. Несмотря на то, что водитель, совершивший наезд, известен и есть свидетели инцидента, в деле так и нет подозреваемого, и сроки привлечения виновного к уголовной ответственности истекли. Адвокат Сопнева Наталья Гольцева подала жалобу в суд на неэффективность расследования и его заволокичивание. Сергей Сопнев в результате ДТП лишился одной ноги, вторую удалось спасти, но она до сих пор требует постоянного лечения, мужчина потерял хорошую работу и вынужден передвигаться с палочкой либо на инвалидной коляске.

Предгорный районный суд Ставропольского края удовлетворил жалобу адвоката Натальи Гольцевой, представляющей интересы Сергея Сопнева, поданную на волокиту и бездействие должностных лиц (статья 125 УПК РФ) по делу жителя Предгорного района Сергея Сопнева, который лишился ноги и стал инвалидом в результате ДТП, однако по делу о нарушении ПДД, которое привело к тяжкому вреду здоровью (часть 1 статьи 264 УК РФ), которое возбуждено еще 7 октября 2021 года, до сих пор нет никаких результатов.

В деле с самого момента возбуждения было достаточно данных, указывающих на признаки состава преступления, однако за более чем за два года следователи следственного отдела ОМВД России "Предгорный" Ставропольского края даже не установили подозреваемого по делу, приводятся слова адвоката Гольцевой в копии постановления Предгорного районного суда (имеется в распоряжении "Кавказского узла"). В деле была допущена "грубейшая волокита", права потерпевшего были "грубо нарушены как в части разумности сроков предварительного расследования, так и в реализации его прав на своевременное и полное возмещение вреда здоровью", цитируется в постановлении жалоба адвоката. На заседании адвокат Наталья Гольцева подчеркивала, что утверждение следователя о сложности расследования этого дела голословно, отмечается в постановлении.

"Данное уголовное дело состоит из одного эпизода, в рамках предварительного расследования по уголовному делу был проведен ряд автотехнических экспертиз, допрошены свидетели, проведены очные ставки, на момент рассмотрения по существу жалобы в порядке ст.125 УПК РФ было установлено виновное лицо, однако не представилось возможным по настоящий момент закончить предварительное расследование и направить дело в суд", - говорится в постановлении Предгорного суда. Между тем срок привлечения к уголовной ответственности виновного лица по этому делу истек.

Суд установил, что, начиная с 7 января 2022 года расследование дела велось "явно неэффективно", следователь 25 раз выносил постановления о приостановлении предварительного следствия, которые отменялись руководством ОМВД "Предгорный". При этом данное уголовное дело не представляло большой сложности, констатировал суд, но так и не было расследовано за более чем два года. Истечение сроков давности нарушило конституционные права Сергея Сопнева, говорится в постановлении.

Суд удовлетворил жалобу защиты в полном объеме и обязал руководство следственного отдела ОМВД "Предгорный" устранить допущенные нарушения. Это было 20 марта, но решение Предгорного районного суда было обжаловано прокуратурой Предгорного района в апелляционную инстанцию, рассказала 3 июня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Наталья Гольцева. "Апелляция была назначена на 28 мая, однако прокуратура отказалась от апелляционного представления, в связи с этим апелляционное производство прекратили. Таким образом, постановление Предгорного районного суда оставлено без изменения", - пояснила адвокат.

Гольцева отметила, что в ее практике впервые удовлетворили жалобу по статье 125 УПК РФ в полном объеме. "Как правило, суды идут на это (удовлетворение жалоб на волокиту) очень неохотно, так как, согласно УПК, следователь является независимым лицом. Либо удовлетворяют только в части", - подчеркнула она.

При этом, посетовала она, на самом ходе расследования это не сильно отразилось - следователя да, заменили, но и всё на этом. "Сегодня у нас уже июнь, но мы с материалами дела не ознакомлены, дело в суд не направлено. Суд удовлетворил нам жалобу по статье125, но решение остается неисполненным", - констатировала адвокат.

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