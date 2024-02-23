Житель Ставрополья пожаловался на следствие после безнаказанного наезда

23 февраля 2024, 19:11

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Житель Предгорного района Ставропольского края Сергей Сопнев потерял ногу потерял одну ногу и серьезно травмировал вторую из-за наезда автомобиля, лишившись возможности работать. Хотя все участники ДТП были известны изначально, следователи не установили подозреваемого, пока срок давности по делу не истек, сообщила адвокат.

19 сентября 2021 года 51-летний житель СНТ "Ягодка", расположенного между станицей Ессентукская и селом Юца в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края, Сергей Сопнев стоял в 100 метрах от собственного дома, в нескольких метрах от дороги "Станица Ессентукская - Юца". Он ждал машину, которая должна была привезти ему груз, и предусмотрительно отошел от проезжей части, став у дерева.

В это время напротив остановилась "ГАЗель", следовавшая по правой стороне полотна, в направлении Юцы. "ГАЗель" затормозила, потому что намеревалась повернуть налево, на дорогу, ведущую в СНТ. Водитель ожидал момента, чтобы свернуть. По словам Сопнева, всё его внимание было на левую, ближайшую к нему полосу, по которой шли машины из Юцы, - и на эту "ГАЗель", собиравшуюся заворачивать к ним в СНТ с правой полосы.

В это время по правой стороне дороги в сторону Юцы летел BMW. Водитель иномарки выехал на встречную (левую) полосу, обогнав колонну из четырех машин. В районе поворота в СНТ "Ягодка" он по непонятной причине ушел со встречки еще левее, на обочину - и на всей скорости врезался в стоящего в нескольких метрах от проезжей части Сопнева и дерево, у которого тот стоял. Мужчина увидел мчащуюся на него машину и успел подпрыгнуть, что, вероятно, спасло ему жизнь - BMW на полном ходу врезалась ему в ноги, а не в пах, рассказал Сергей Сопнев корреспонденту "Кавказского узла".

Когда супруга Сопнева Ирина выскочила к месту происшествия, она увидела, что обе ноги ее мужа практически отсечены - правая висела "буквально на коже", были перебиты кости, сухожилия. Впоследствии врачи пытались ее спасти, но не смогли - правую ногу пришло по голень ампутировать.

"Потом врачи сказали мне, что при таких травмах в 70% случаев люди умирают. Он лежал девять дней в реанимации, сделали 3 переливания крови. Слава Богу, он выжил. Нас выписали в декабре - с ампутированной ногой, с большущей раной на второй ноге, с аппаратом Елизарова. Аппарат мы сняли через девять месяцев, но (левая) нога так и не срослась, она до сих пор срастается. Она течет, мы ее постоянно перевязываем, лечим. Когда левая нога заживет - мы не знаем, и заживет ли она вообще", - сказала Ирина Сопнева корреспонденту "Кавказского узла".

Вместо правой ноги у Сопнева теперь протез, а левая нога в районе травмы (середина голени) до сих пор опухшая и неестественного темного цвета, она перевязана. Ступня не работает, перевязки левой ноги приходится делать через день. "Самое обидное, что тот, кто это совершил, даже не поинтересовался ни разу, как мы, что мы. Он это совершил - и оставил на самотек", - сетует Ирина.

В самом начале водитель BMW еще помог немного, рассказала она. "Он купил нам раскладушку, чтоб я могла ночевать с мужем в больнице. Сергею нужен был постоянный уход. И несколько раз купил лекарства. Это в целом где-то 15 тысяч рублей". По ее мнению, подобное поведение водителя BMW в начале косвенно свидетельствует о том, что он понимал, что виновен в данной ситуации. "А мы потратили на лечение в течение более чем двух лет - сотни тысяч рублей! И тратим до сих пор. Мы одной "Левомеколи" только по 40 тюбиков покупали, а она по 200 рублей стоит. А это одна только мазь. Мы покупали пеленки - по 6 пеленок в день, пока он в больнице лежал. Другие лекарства - обеззараживающие, да самые разные. Очень дорогие препараты кололи в живот, там один укол в день только обходился в 450-500 рублей. Это очень трудно посчитать, но это сотни тысяч", - говорит Сопнева, показывая нынешнюю семейную "аптечку" - три больших пакета с лекарствами.

"А сколько я привозила медсестру, которая делала перевязки? Это надо было делать через день", - вспоминает Ирина. Сама она не сразу смогла полноценно ухаживать за мужем и даже, по ее словам, было такое, что теряла сознание от вида раны на его больной ноге.

Сергей Сопнев всю жизнь работал дальнобойщиком, проехал всю страну. Теперь он числится на том же предприятии, где работал, но уже не водителем, а рабочим зеленой зоны. "Доход, конечно, несопоставимый", - признается он. Но в 53 года в сельской местности с таким увечьем и II группой инвалидности он и этой работе рад - куда еще его теперь возьмут, если он с трудом ходит? "Меня даже в охрану не возьмут", - говорит он. "И по дому раньше всё мог делать, а теперь уже, конечно, ограниченно", - признается Сергей Сопнев, который с трудом переступает порожек своего двора. Ходит он только с тростью или костылем, но и это тяжело, и в доме мужчина пересаживается на инвалидную коляску.

"Мне теперь почти для любой работы во дворе приходится нанимать людей. Даже лампочка вот перегорела (внешняя лампа на доме снаружи - прим."Кавказского узла") - он ее сам поменять не может, просила людей. Недавно ветер был сильный - снесло часть забора. Так бы он это мог поправить, а теперь приглашаем людей за деньги чинить", - рассказала Ирина. Сама женщина работает в больнице санитаркой.

"Я потерял здоровье, доход, любимую работу, которая мне очень нравилась", - подчеркивает мужчина. При этом Сопнев еще и ветеран боевых действий. "В 1995 году мы ездили на восстановление Грозного. Я ветеран боевых действий, мы ездили восстанавливать, наши машины попадали под обстрелы, некоторые из ребят тогда были награждены именными часами", - вспоминает он.

"Обидно и непонятно, почему уже 2,5 года затягивается это дело, никак не сдвинется с места, хотя виновник ДТП известен, но никак его не могут привлечь. По-человечески, конечно, очень обидно", - признается Сопнев.

Расследованием занимается следственный отдел МВД России "Предгорный", сообщила адвокат Сопнева Наталья Гольцева. В результате ДТП Сопневу был причинен тяжкий вред здоровью, подчеркнула адвокат.

"Уголовное дело о нарушении ПДД (часть 1 статьи 264 УК РФ) было возбуждено 7 октября 2021 года. С тех пор прошло почти 2,5 года, и нам приходится констатировать, что предварительное расследование по данному уголовному делу было неэффективным, была допущена волокита. До сегодняшнего дня у нас нет подозреваемого в совершении ДТП. На протяжении более чем двух лет следствие никак не может прийти к единому мнению о том, что водитель BMW является виновным в данном ДТП. В результате этого конституционные права Сергея Сопнева, в том числе на разумные сроки расследования, на получение компенсации материального и морального вреда, нарушены", - говорит Гольцева.

При этом, отметила адвокат, даже если сегодня будет установлено виновное лицо, оно уже не понесет никакого наказания, потому что сроки привлечения по этой статье - два года - истекли. "Но у Сергея Николаевича есть право на возмещение материального и морального вреда, мы подготовим соответствующий гражданский иск, чтобы виновное лицо возместило причиненный им вред", - добавила Гольцева.

Бездействие правоохранительных органов при расследовании случая Сопнева очевидно, считает адвокат. "Признаками бездействия являются нарушенные сроки расследования. Обычно срок предварительного расследования устанавливается - в течение двух месяцев. По тем или иным причинам, в результате того, что могут делаться те или иные экспертизы, эти сроки продляются. За более чем два года не было сделано той самой экспертизы, результаты которой позволили бы привлечь к ответственности виновное лицо".

"Это дело не представляет никакой сложности. Часть 1 статьи .264 - это преступление небольшой тяжести, которое должно расследоваться за два месяца. Тем более, что все участники ДТП были все установлены изначально, никто не скрылся. Но в результате ненадлежащей работы органов следствия виновное лицо уже не понесет наказания. Это нарушение прав людей, и, мы считаем, это преступно", - заявила Гольцева.

Несколько дней назад, наконец, были получены результаты экспертизы, и 21 февраля потерпевшая сторона смогла ознакомиться с этими результатами, подтверждающими вину водителя BMW. Экспертиза делалась в Ростове-на-Дону по инициативе следствия. "Эксперты там говорят, что вина этого водителя однозначна, поскольку ДТП произошло вне дороги, на обочине - на левой обочине! Всё, что связано с тем, что произошло на обочине, не регламентируется правилами дорожного движения. Оно регламентируется действиями самого водителя, который по непонятной причине там оказался. По закону, имея такую экспертизу, следователь должен ознакомить с ее результатами водителя BMW, он должен его уведомить о подозрении, допросить в качестве подозреваемого - и предъявить обвинение. После этого все следственные действия по делу окончены, следователь направляет обвинительное заключение в прокуратуру на утверждение, а потом суд", - поясняет Гольцева.

"Но я считаю, что это можно было сделать гораздо раньше, быстрее. А это растянулось на более чем два года. Объяснить это можно только тем, что следствие бездействовало, а о причинах этого мы можем только гадать", - заключила адвокат.

Как говорится в выводах экспертизы от 30 ноября 2023 года, копия которой есть в распоряжении "Кавказского узла", действия водителя BMW не соответствовали правилам дорожного движения и "находятся в причинной связи с фактом рассматриваемого ДТП (наезда на пешехода и дерево)". "Пешеход и дерево располагались за пределами проезжей части и не могли послужить причиной возникновения опасной ситуации", - написал эксперт.

Как уточнила Гольцева, в 2022 году они подавали жалобу в суд в порядке статьи 125 УПК на бездействие сотрудников полиции и органов предварительного расследования: "Тогда пошел второй год после ДТП, а виновное лицо еще не было установлено. Органы прокуратуры, воспользовавшись доводами нашей жалобы, провели свою проверку, отчитались, что виновные наказаны, и в связи с этим производство по нашей жалобе было прекращено. Нам сказали, что прокуратура же удовлетворила ваши требования, следователь привлечен к дисциплинарной ответственности, вынесены соответствующие предписания. Но поскольку были выявлены нарушения по разумности сроков предварительного расследования, наши доводы, получается, в полной мере нашли свое подтверждение". Помимо суда, потерпевшая сторона много раз подавала жалобы в прокуратуру Предгорного района, в прокуратуру Ставропольского края. "И всеми этими органами было установлено, что по делу нарушены сроки расследования, что следствие неэффективно. Но следствие до сих пор не окончено, виновное лицо так и не установлено и не привлечено к ответственности", - констатирует собеседница.

Сейчас в Предгорном районном суде лежит еще одна жалоба потерпевшего на бездействие следствия, она в производстве. "Если даже сейчас всё пойдет по закону и следователь предъявит обвинение, неэффективное расследование никуда не денется. Это свершившийся факт. И решением суда этот свершившийся факт должен быть подтвержден", - пояснила адвокат Сопнева.

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