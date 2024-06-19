Задержанный умер в отделе полиции Сумгаита

19 июня 2024, 08:35

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Житель Сумгаита Эльвин Искендеров умер в отделе полиции, куда был доставлен со своими братьями. Родственники заявили, что мужчина перед смертью был избит силовиками, МВД назвало причиной смерти инфаркт.

37-летний житель Сумгаита Эльвин Искендеров скончался в отделении полиции, куда был доставлен 14 июня вместе с несколькими людьми, среди которых были и его братья. В ночь на 15 июня родственников, пришедших за братьями, уведомили о его смерти, сообщило 18 июня на своем сайте Meydan TV.

По словам членов семьи, на теле Эльвина были видны телесные повреждения, поэтому они считают, что мужчина умер в результате пыток. Братья Искендерова рассказали, что их всех избивали, а Эльвину наносили удары по голове.

Полицейские сказали, что он притворяется

Брат умершего Турхан сообщил, что лично видел, как избивали брата, после чего тот упал на землю. "На что полицейские сказали, что он притворяется", - цитирует Турхана издание.

Пресс-служба МВД опровергла версию родственников Эльвина Искендерова и заявила, что он умер от цирроза печени и сердечного приступа.

По данным МВД, в полицию поступила информация о конфликте в одном из кафе Сумгаита между людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

"Их пригласили в отделение, после того, как конфликт был исчерпан. Эльвин Искендеров внезапно потерял равновесие и упал на землю. Инцидент произошел в присутствии нескольких человек, родственников, друзей, братьев и под камерой наблюдения. Несмотря на вызов скорой медицинской помощи, Эльвин Искендеров скончался. По заключению врача, причиной смерти стал цирроз печени и инфаркт", - цитирует сообщение ведомства издание.

В МВД отметили, что в связи с инцидентом ведется расследование, информирует "Sputnik Азербайджан". На сайте и в телеграм-канале министерства, по состоянию на 07.15 мск 19 июня, нет информации об инциденте и ходе расследования.

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