Экологи раскритиковали проект комплекса небоскребов в Тбилиси

18 июня 2024, 03:29

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В Тбилиси планируется строительство комплекса небоскребов на территории бывшего ипподрома. Участок, где будут построены многоэтажки, был рекреационной зоной, но городской совет изменил статус земель без согласования с жителями, заявили экологи. По их словам, для строительства будет уничтожен уникальный уголок природы в столице.

Сакребуло Тбилиси 14 июня утвердил проект планировочного задания по строительству многофункционального жилого комплекса на территории бывшего ипподрома. Проект предусматривает строительство семи многоэтажных зданий, самое низкое из которых - 21-этажное, а самое высокое - 79-этажное, пишут "Новости-Грузия".

Строить комплекс планирует "Централ Парк Авеню", аффилированная с Wissol Group, которой управляет лояльный властям бизнесмен Васил Пхакадзе. Участок площадью более 80 тысяч квадратных метров в 2023 году был приобретен у благотворительного фонда "Карту" Бидзины Иванишвили.

Комплекс планируется построить между улицей Тамарашвили и центральным парком, под парк осталось 40 тысяч квадратных метров территории бывшего ипподрома. Оппозиция критикует проект, обвиняя власти в застройке рекреационной зоны.

Бывший министр экологии Грузии, сотрудница НПО "Зеленое движение Грузии" Нино Чхобадзе заявила 17 июня корреспонденту "Кавказского узла", что планы властей на строительство комплекса вызывают тревогу.

По желанию частной компании был изменен Генеральный план развития Тбилиси.

"Одна из самых главных опасностей строительства в том, что раньше на этом месте было болото. Сейчас это уже никто не вспоминает. Там проводились осушительные работы, был установлен мощный дренаж. Какой глубины там нужно будет устанавливать сваи - неизвестно. Насколько я знаю, геология этого места не изучена. Место этого строительства было объявлено рекреационной зоной, но сакребуло изменило этот статус без консультаций с населением. То есть по желанию частной компании был изменен Генеральный план развития Тбилиси. На этом месте растут громадные красавицы ели, которых вырубят. По-моему, никому не нужно объяснять, насколько важны деревья в миллионном городе. Еще один важнейший момент - ипподром находится в долине реки Вера, через него проходят потоки воздуха. То есть идет природная вентиляция города. Громадные здания перекроют эти воздушные потоки для всего района Тбилиси Сабуртало. Есть еще одна опасность, о которой не вспоминают. В Грузии нет противопожарного оборудования, которое способно потушить пожары на небоскребах. Насколько я знаю, такого оборудования нет и на территории всего постсоветского пространства. Все помнят пожар в небоскребе в Астане, когда все громадное здание полностью выгорела, а пожарные ничего не смогли сделать. Конечно у нас нет и пожарных вертолетов", - рассказала Чхобадзе.

На вопрос, намерено ли НПО "Зеленое движение Грузии" оспорить разрешение на строительство, Чхобадзе ответила, что их организация не может заниматься судебными спорами, а сделать это могут жители Тбилиси.

Нам долго обещали, что будет устроен парк на этом месте, а вместо парка мы получаем стройку.

Строительство небоскребов на лесных территориях недопустимо, считает эколог Мака Джахуа. "Это был уникальный уголок природы в центре города, где могли гулять дети. Я не могу понять, кому пришла мысль все это уничтожить. На территории ипподрома чуть дальше есть громадное поле. Конечно, для нас и строительство на поле нежелательно. Но в этом случае хотя бы сохранили бы уникальную рощу. Еще нужно учесть, что при строительстве будет шум, строительная грязь, заторы на дорогах. Строительство такого комплекса продлится как минимум 10 лет, все это придется терпеть местным жителям. Нам долго обещали, что будет устроен парк на этом месте, а вместо парка мы получаем стройку", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Я категорически против застройки Тбилиси небоскребами", - кратко прокомментировала ситуацию корреспонденту "Кавказского узла" директор Института Земли Тея Гоголадзе.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в феврале активисты выступили против строительства в Бахмаро многоэтажного комплекса.

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