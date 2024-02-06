Активисты выступили против строительства многоэтажного комплекса в Бахмаро

06 февраля 2024, 09:08

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Строительство частной компанией многоэтажного комплекса в курортной зоне Бахмаро нанесет вред его экологии, а также испортит вид курорта, заявили члены НПО "Комитет по культурному наследию". Они пригрозили властям протестами, если те не отменят реализацию проекта.

Как информировал "Кавказский узел", в феврале 2021 года участники акций протеста в Тбилиси, Телави и Батуми провели сбор подписей против строительства гидроэлектростанции в курортной зоне Бахмаро. Они заявили, что строительство ГЭС на реке Бахвицкали нанесет ущерб региону, а также станет препятствием для развития региона.

Бахмаро – высокогорный лесной курорт в западной части Грузии, в 80 километрах от железнодорожной станции Самтредиа. Расположен на южных склонах Эгрисского хребта, на высоте 2020 метров. На курорте есть санатории, дома отдыха, пансионаты, сказано в справке о Бахмаро, опубликованной на "Кавказском узле".

Неправительственная организация (НПО) "Комитет по культурному наследию" (Сакдриси) распространило 5 февраля заявление в связи с планами стройкомпании Orbi Group построить многоэтажный комплекс в поселке Бахмаро.

"Мы хотели бы отреагировать на строительство многоэтажного жилого комплекса Orbi Group на курорте Бахмаро, которое нанесет огромный ущерб местному биоразнообразию и аутентичной окружающей среде", – привел 5 февраля цитату из заявления в своем эфире телеканал "Формула", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Члены комитета Сакдриси призвали министерство охраны окружающей среды и Агентство охраняемых территорий Грузии не допустить строительства, и пригрозили акцией протеста. "Выдавать разрешение на строительство возмутительно, так как это автоматически означает согласие на искажение внешнего вида этого уникального памятника природы и уничтожение экологии. Строительство такого масштаба на подобных экологических курортах недопустимо", – подчеркнули активисты.

Центральные и местные власти за последние десять лет не предприняли действенных шагов в плане развития и продвижения Бахмаро как курорта. Мы призываем все организации и активистов, занимающихся вопросами экологии и культуры, высказать свое мнение по этому поводу. Необходимо своевременно разработать план действий, чтобы сохранить этот уникальный курорт и его богатое биоразнообразие, сказано в заявлении.

Активисты подчеркнули, что во время СССР курорт Бахмаро практически не развивался, и что большинство домов обветшало. В период правления президента Михаила Саакашвили в поселке было построено несколько объектов туристической инфраструктуры. В 2018 году премьер-министр Мамука Бахтадзе объявил о разработке плана развития курорта. Бахмаро известно необычной для Грузии конструкцией деревянных домов, приподнятых над землей на деревянных опорах на полтора-два метра, отмечается в сообщении комитета Сакдриси.

Сведения о том, что Orbi Group в скором времени планирует начать реализацию строительного проекта в Бахмаро подтвердил мэр Чохатаури Дато Шарашидзе. "Orbi Group начинает строительство в Бахмаро", – написал 5 февраля на своей странице в соцсети Facebook* Шарашидзе, публикацию которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.