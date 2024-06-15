Суд арестовал защитника каньона Балди

15 июня 2024, 06:14

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На 40 суток арестовал суд в Поти одного из защитников каньона Балди Индико Бжалаву, обвиняемого в угрозе убийством.

Как писал "Кавказский узел", 11 июня два человека из группы протестующих против строительства в каньоне Балди получили ножевые ранения в результате нападения. Полиция Грузии отчиталась, что по обвинению в нападении задержаны братья Хурцилава. Предположительно, во время нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. 13 стало известно о задержании защитника Балди Индико Бжалавы, он обвиняется в угрозах супруге одного из братьев Хурцилава.

Каньон Балди - памятник природы, который находится в известняковых скалах в южной части массива Асхи Абашем. Длина каньона 1400 метров, ширина 5-10 метров, глубина 25-30 метров.

Поздно вечером 14 июня в Поти состоялся суд над одним из защитников каньона Балди Индико Бжалавой. Ему избрана мера пресечения в виде 40 дней заключения под стражу. Бжалава обвиняется в угрозах супруге одного из братьев Хурцилава, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" другой защитник каньона Балди Цотне Тварадзе.

По данным МВД, Бжалава 11 июня угрожал Софо Шавкулашвили убийством.

По словам Тварадзе, его друга защищает юрист из НПО "Центр социальной справедливости", которая планирует подать апелляцию на решение суда.

На протест жителей Балди отреагировал омбудсмен Грузии Леван Иоселиани. Он прокомментировал нападение на протестующих. "Вооруженные люди вечером 11 июня напали на защитников каньона. В результате нападения пострадали двое граждан, находившихся в палатке, один из которых получил множественные ранения и ему потребовалась операция. По словам граждан, в момент нападения в палатке также находились несовершеннолетние. Известно, что нападавшие в это время задержаны. Также 12 июня он был распространена информация о задержании одного из протестующих. Народный защитник обеспокоен событиями в селе Балди и считает, что нынешняя ситуация с каждым днем принимает все более напряженные и опасные формы. Таким образом, государству необходимо предпринять все действенные шаги для разрядки ситуации и поиска путей выхода из кризиса", - говорится в заявлении омбудсмена, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Он также призвал министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства и Агентство охраняемых территорий встретиться с протестующими, выслушать их и найти пути решения проблему.

Напомним, что в сентябре и ноябре 2023 года жители муниципалитета Мартвили проводили акции протеста против приватизации каньона Балди. Они считают, что это угрожает застройкой каньона, которая нанесет вред охраняемой территории. 4 ноября 2023 года стало известно о драке между протестующими и сотрудниками компании Canyon 35, строящей туристическую инфраструктуру в каньоне. На ситуацию обратила внимание спецдокладчик ООН, которая призвала власти инициировать диалог с участием всех заинтересованных сторон.