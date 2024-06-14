14 июня 2024, 22:29

Следком отчитался о расследовании покушения на начштаба в Ростовской области

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В Ростовской области загорелась машина, в которой находился начальник штаба, заместитель командира воинской части Вадим Собеский. Расследуется дело о покушении на убийство, отчиталось следствие.

Следственное управление следкома по Ростовской области возбудило уголовное дело по факту возгорания автомобиля, в котором находился начальник штаба, заместитель командира воинской части Вадим Собеский, сообщила пресс-служба Следственного комитета России в своем Telegram-канале.

"По факту происшествия следственными органами следственного управления СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство", — сообщает Следком.

Прокуратура Ростовской области проинформировала, что автомобиль загорелся сегодня в городе Миллерово.

Как информировал "Кавказский узел", 10 июля 2023 года в Краснодаре был убит Станислав Ржицкий, занимавший в мэрии города должность заместителя начальника отдела по мобилизационной работе. На следующий день следователи отчитались о задержании подозреваемого в его убийстве Сергея Денисенко.

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Примечание:

"Суд в Адыгее отказался отпустить под домашний арест бывшего наемника ЧВК "Вагнер"", "Житель Ростовской области задержан за попытку поджога релейных шкафов", "СКР сообщило детали расследования убийства Станислава Ржицкого".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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