14 июня 2024, 11:17

102 пострадавших от отравления выписаны из больниц в Буйнакске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На амбулаторное лечение в Буйнакске переведены шесть взрослых и 96 детей, а число обратившихся к врачам после отравления водопроводной водой снижается, сообщили власти Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 13 июня из больниц были выписаны 87 человек, госпитализированных после массового отравления в Буйнакске. Еще 88 остаются в стационаре, сообщил Минздрав Дагестана.

9 июня жители Буйнакска начали обращаться к врачам с жалобами на симптомы кишечной инфекции. 11 июня управление Роспотребнадзора подтвердило, что источником массового заражения горожан стала водопроводная вода. В шести случаях у заболевших обнаружены несколько кишечных инфекций: дизентерия, норовирус и ротавирус, заявило ведомство.

Из больниц выписаны 102 человека, в том числе 96 детей, все они переданы под амбулаторное наблюдение, сообщила в своем телеграм-канале поздно вечером 13 июня администрация главы и правительства Дагестана.

"Ситуация стабилизируется. Число обратившихся и госпитализированных снижается. Вместе с тем подготовлены резервные койки", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в Буйнакске проводится "комплекс противоэпидемических мероприятий". "Начато фагирование (прием бактериофагов для борьбы с бактериями. - Прим. "Кавказского узла") интести-бактериофагом и вакцинация от гепатита А. Вакцинированы и фагированы, согласно предписанию Роспотребнадзора, должны быть не только дети, но и все работники Горводоканала, пищеблоков в детских садах и школах, учителя и воспитатели", - отмечается в публикации.

Напомним, в январе 2021 года также произошло массовое отравление жителей Буйнакска водопроводной водой, тогда к врачам обратились 359 человек. В городе было приостановлено водоснабжение, закрылись детсады, а школьники были переведены на дистанционное обучение. По итогам расследования уголовного дела, в феврале 2022 года, руководитель "Буйнакскводоканала" был оштрафован всего на 100 тысяч рублей, при этом обвинитель требовал еще меньшего штрафа – в 50 тысяч рублей.

В связи с новым массовым отравлением возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников "Буйнакскводоканала". 10 июня в ходе обыска на предприятии были изъяты документы, также проведен осмотр лаборатории, где производится хлорирование воды. Дело расследуется по той же части 1 статьи 238 УК РФ , по которой в феврале 2022 года руководитель "Буйнакскводоканала" отделался штрафом.

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Примечание:

"Санитарная обработка улиц начата после массового отравления в Буйнакске", "Роспотребнадзор предупредил махачкалинцев об угрозе заражения от водопроводной воды", "Мэрия Буйнакска проблемы с качеством воды объяснила изношенностью сетей".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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