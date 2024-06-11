Житель Дербента оштрафован за продажу книги "Жизнь пророка"*

11 июня 2024, 20:34

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Дербентский суд оштрафовал местного жителя Камиля Сулейманова за попытку продать два экземпляра книги "Жизнь пророка", внесенной в список экстремистских материалов.

Дербентский суд оштрафовал местного жителя Камиля Сулейманова за попытку продать книгу "Ар-Рахим аль Мактум Ас-Сират Ан-Набавийат"* (Жизнь пророка, да благословит его Аллах и да приветствует"* - перевод с арабского), авторства Сафи Ар-Рахмана Аль-Мубаракфури в переводе Абдулла Нирша, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Как следует из решения суда, Сулейманов "выставил для реализации книгу, включенную в список экстремистской литературы, хранение и распространение которой запрещено на территории Российской Федерации". При этом год издания и издательство в решении суда не указано. Сулейманов признал вину и раскаялся, суд оштрафовал его на тысячу рублей.

В федеральном списке экстремистских материалов содержится три записи о внесении этой книги в реестр. В двух случаях указана, что переводчиком выступал Абдулла Нирша, а книга издана в 2008 году издательством "Умма".

Книга представляет собой жизнеописание пророка Мухаммеда с изложением событий эпохи становления ислама; при этом в тексте отражено мировоззрение, характерное для средневековой мусульманской религиозной литературы, на которой книга и основана, сообщил исследовательский центр "Сова"**. "Мы считаем, что она была запрещена неправомерно — соответственно, мы полагаем, что неправомерно наказали и Сулейманова", - говорится в публикации.

При этом на сайте одного из маркетплейсов книга, по данным на 20.30 мск 11 июня, выставлена на продажу. В описании к ней не указаны имя переводчика, наименование издания и год издания.

Напомним, ранее Асламбек Эжаев – книгоиздатель из Чечни, основатель издательского дома "Умма" был приговорен к 17 годам заключения за финансирование терроризма. По версии следствия и суда, Эжаев для финансирования террористического сообщества собрал и перевел со своих счетов деньги. Уголовное преследование книгоиздателя связано с его профессиональной деятельностью, заявили представители исламского сообщества России. Причастность Эжаева к пропаганде радикального ислама вызывает сомнение, отметили религиоведы.

"Кавказский узел" также писал, что 31 августа 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал пересмотреть решение о включении сборника изречений пророка Мухаммада "Сахих аль-Бухари" изданное издательством "Умма" в 2007 году в список экстремистских материалов. По его мнению, суд "обратился к некомпетентной экспертизе", тогда как "Сахих аль-Бухари" является "достоверным источником жизнеописания пророка Мухаммада, который мусульманские учёные признают вторым по значимости после Священного Корана". Координационный центр мусульман Северного Кавказа предложил расширить список религиозной литературы, которая не может быть отнесена к экстремистским материалам. Кассационный суд отменил запрет издания "Сахих аль-Бухари". На 20.30 мск 11 июня книги не содержится в списке экстремистских материалов.

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* внесена в список экстремистских материалов

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