Защита указала на затягивание дела о заражении заключенного с Кубани

03 июня 2024, 17:56

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Рассмотрение иска Юрия Михайлова, зараженного ВИЧ после пребывания в изоляторе Новороссийска и колониях Кабардино-Балкарии и Калмыкии, вновь отложено из-за того, что руководство СИЗО не предоставило запрошенные судом документы. Бездействие ответчика приводит к затягиванию процесса, указала защита.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля в Октябрьском райсуде Новороссийска должно было пройти заседание по иску 37-летнего Юрия Михайлова, которого в колонии заразили ВИЧ. Однако заседание было отложено на 3 июня, так как запрошенные судом материалы (в частности, документы по этапированию и медицинские карты) не поступили в суд.

Юрий Михайлов, отбывающий наказание в Элисте, после пребывания в изоляторе Новороссийска и колониях Кабардино-Балкарии и Калмыкии оказался заражен ВИЧ-инфекцией и гепатитом. Он потребовал компенсации за ненадлежащие условия содержания под стражей. Ответчиками по иску Юрия Михайлова значатся ИК-2 в Калмыкии, ИК-3 в Кабардино-Балкарии и СИЗО-3 УФСИН по Краснодарскому краю.

Сегодня в Октябрьском райсуде Новороссийска вновь не состоялось заседание по иску уроженца Краснодарского края Юрия Михайлова, поскольку ответчик – СИЗО-3 Новороссийска – вновь не предоставил в суд необходимые для процесса документы, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" юрист Светлана Тореева, которая представляет интересы Михайлова и сотрудничает с фондом "Общественный вердикт"*.

На заседании присутствовали сама Тореева и два человека со стороны ответчиков, один из которых представлял СИЗО-3 Новороссийска и краснодарское УФСИН, а другой - ИК-3 Кабардино-Балкарии.

СИЗО-3 аргументирует это тем, что запрашиваемые документы не имеют никакой ценности

"Ответчик опять не предоставил в суд документы. Я попросила суд вынести частное определение в отношении ответчика, речь о новороссийском СИЗО-3 в связи с невыполнением им определения суда о предоставлении документов. СИЗО-3 аргументирует это тем, что это якобы не нужно, что запрашиваемые документы не имеют никакой ценности. Суд отказался выносить частное определение, указав, что действия и бездействие сторон он будет оценивать при принятии решения", - сказала Светлана Тореева.

Она отметила, что суд продолжает ждать документы, а заседание отложено на 17 июня. "Мы полагаем, что доводы ответчика о непредоставлении документов несостоятельны, действия по непредоставлению - незаконны. Всё это приводит к затягиванию рассмотрения дела", - подчеркнула Тореева, добавив, что "в данном случае речи об истечении срока давности статьи нет".

Сам Юрий Михайлов отбывает наказание в виде принудительных работ в Калмыкии, на заседании его не было.

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