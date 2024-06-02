Восстановлено энергоснабжение жителей Южной Осетии 

02 июня 2024, 21:39

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Энергетики восстановили подачу электроэнергии в Южную Осетии, прерванную сегодня из-за аварии в Дзауском районе.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня подача электричества жителям Южной Осетии была прекращена из-за аварии на линии электропередачи в Дзауском районе.

Специалисты ГУП "Энергоресурс" устранили аварию на линии электропередачи в Дзауском районе, сообщило агентство "Рес" со ссылкой на дежурную часть МЧС. Представитель министерства также отметил, что сотрудники МЧС выехали в село Бузала, чтобы помочь вытащить застрявшую машину "Энергоресурса".

Напомним, что в марте 2021 года из-за аварии на ЛЭП также было прервано энергоснабжение Южной Осетии. Республиканская больница, хлебопекарни и госучреждения обеспечивались электроэнергией с помощью дизельных генераторов, а в жилых домах не было света. В Цхинвале закрылись школы, а также детские сады, кроме двух, оборудованных дизельными генераторами. Энергетики отчитались об устранении аварии на следующий день.

У Южной Осетии нет собственных источников электроэнергии. В 2019 году власти республики рассматривали вопрос о строительстве малой ГЭС на Зонкарском водохранилище, но решили, что это нецелесообразно из-за малой мощности и высокой себестоимости электроэнергии.

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