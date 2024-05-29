29 мая 2024, 19:25

Глава дагестанского оператора в сфере водоснабжения заключен под стражу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гендиректор Единого оператора Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения Магомедгаджи Шапиев арестован на два месяца по делу о взятках.

Как писал "Кавказский узел", выемка документов  28 марта прошла в офисе единого оператора водоснабжения и водоотведения Дагестана по делу о хищениях, силовики допрашивают гендиректора предприятия, сообщил источник в правоохранительных органах. В компании подтвердили информацию об обыске. 

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения генеральному директору АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и отведения» Магомедгаджи Шапиеву, обвиняемому в получении взяток (части 5 и 6 статьи 290 Уголовного кодекса России) рассмотрел сегодня Советский райсуд Махачкалы.

По версии следствия,  Шапиев с период с марта 2021 года по апрель 2023 года, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, получил взятки на общую сумму 1,45 миллиона рублей за невыявление нарушений, корректирование приборов учета холодного водоснабжения путем уменьшения показаний фактического потребления воды в жилых домах, обслуживаемых управляющими компаниями, а также за обеспечение возможности технического присоединения многоквартирных жилых домов к централизованным системам водоотведения, говорится в сообщении на сайте суда.

Шапиев заключен под стражу сроком на два месяца, до 27 июля. Также в суд поступили ходатайства об аресте еще двух подозреваемых по этому делу.

"Кавказский узел" писал, что жители Дагестана не раз жаловались на проблемы с водоснабжением. Так, еще 10 декабря 2022 года власти Избербаша заявили, что нехватка воды является главной проблемой города. Мэр Магомед Исаков отметил, что частичная замена водопроводных труб не улучшила ситуацию. Также он обратился к правительству Дагестана с просьбой помочь в разрешении проблемы. 20 января глава Следкома Александр Бастрыкин затребовал информацию о ходе расследования дела о перебоях с подачей воды жителям Избербаша. В некоторых частях Избербаша около 10 дней отсутствует водоснабжение, проблема с подачей воды весной и летом стала хронической, пожаловались горожане в начале мая. Отсутствие воды связано с аварией на водоводе, который сильно изношен. Чтобы решить проблему, нужно отремонтировать магистральный водопровод Каспийск – Избербаш. Это займет не менее трех лет, заявило руководство Горводоканала.

В марте профсоюзы в Дагестане обратились в надзорные ведомства с просьбой проверить обоснованность значительного повышения тарифов на водоснабжение для компаний. Многократный рост расходов на воду ударил по бюджету предприятий и приведет к повышению розничных цен, заявили предприниматели.

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Примечание:

"Активисты сочли неэффективной борьбу ведомств за чистую воду в Каспийском море", "Итоги проверки качества воды в Махачкале вызвали вопросы у горожан", "Прорыв канализационного коллектора возмутил махачкалинцев".

Автор: "Кавказский узел"

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