Сулакский каньон. Фото: Medzhidov. https://ru.wikipedia.org

28 мая 2024, 15:52

Жители села у Сулакского каньона посетовали на проблемы из-за ремонта дороги

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Власти закрыли для ремонта короткую дорогу к селу Зубутли, теперь местные жители и туристы, которые едут в Сулакский каньон, вынуждены объезжать по длинному маршруту, рассказали сельчане, отметив, что это наносит ущерб доходам жителей, занятым в туризме. Администрация Казбековского района сообщила, что ремонт дороги начат по требованию ГИБДД, однако на его завершение не хватает средств.

Как писал "Кавказский узел", жители села Зубутли Казбековского района записали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову с жалобой, что неизвестные ограничили доступ к Сулакскому каньону, перекрыв дорогу. Они пояснили, что зарабатывают на размещении туристов, а также попросили Меликова вмешаться в ситуацию.

Житель Зубутли Магомед рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что через Миатлинскую ГЭС - самая короткая дорога в село. "Ее и ранее обещали отремонтировать, но почему решили начать к наступлению туристического сезона? Сами жители не раз самостоятельно ее ремонтировали, нанимали трактор, ставили бетонные блоки. Если по ней до Зубутли ехать около 14 километров, то по объездной дороге - около 40 километров", - рассказал мужчина.

Туристический бизнес очень важен для местных жителей, поэтому закрытие дороги негативно было воспринято населением

Он добавил, что закрытие дороги скажется как на самих жителях села, так и на удобстве туристов, которым придется преодолеть лишнее расстояние при проезде к Сулакскому каньону.

Сулакский каньон – одна из самых ярких природных достопримечательностей Дагестана, расположен в Казбековском районе к северу от Гимринского хребта, где берет начало река Сулак. Каньон является своеобразной визитной карточкой и туристическим флагманом региона, сказано в справке на сайте администрации Казбековского района.

Кроме туризма, жители Зубутли практически не задействованы в других сферах, рассказал корреспонденту "Кавказского узла"  местный житель Рустам. Мужчины работают гидами, катают туристов по каньону на катерах, женщины заняты в торговле и в сфере общепита. "Туристический бизнес очень важен для местных жителей, поэтому закрытие дороги негативно было воспринято населением", - отметил он.

Житель Зубутли Камиль уточнил, что данную автодорогу почти каждый год закрывают якобы на ремонт, причем в летнее время. "Отправляют всех в объезд, это около 40 километров. Мы сами ремонтировали дорогу, около 500 тысяч рублей вложили. Выровняли ее грейдером, нормально можно было ездить. Не беру в расчет туристов, страдают, в первую очередь, местные жители. Мы просили: хоть жителей пускайте проехать. За столько времени ее давно можно было отремонтировать, и сейчас закрыли, и ничего не делают", - говорит Камиль.

По его данным, после публикации видеообращения к Меликову, уроженец Зубутли, депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев позвонил представителям местных властей, и 27 мая местным жителям разрешили временный проезд по дороге.

Администрация Казбековского района 27 мая сообщила в своем Telegram-канале, что глава муниципалитета Гаджимурад Мусаев обсудил с выходцами из селения Зубутли ситуацию с ограничением движения в населенный пункт. 

В сообщении указано, что ограничение движения транспортных средств по автодороге местного значения "Миатли ГЭС - Зубутли" введено распоряжением администрации Казбековского района  для выполнения предписания врио начальника отделения ГИБДД по Казбековскому району от 15.02.2024 привести дорогу в соответствие с ГОСТ. "Об этом было заявлено за месяц до закрытия дороги, был также заблаговременно определён объезд", - говорится в сообщении.

Районная администрация отметила, что на ремонт дороги у нее не хватает средств. "Проведена оценка стоимости предстоящих работ. Сумма значительно превышает средства дорожного фонда, выделенные на обслуживание дороги из муниципального бюджета. Часть работ за минувший месяц была проведена с привлечением внебюджетных средств. В правительство республики представлена информация о потребных средствах, а также просьба рассмотреть возможность передачи дороги на баланс республики в связи с тем, что именно в Зубутли стремится попасть большинство туристов, приезжающих в Дагестан", - подчеркивается в сообщении.

"Закрытие дороги никак не связано с вопросами ведения предпринимательской деятельности на Сулакском каньоне. Обеспечение безопасности туристов остаётся приоритетной задачей для властей", - заявила администрация.

"Кавказский узел" также писал, что 19 июня 2023 года власти Дагестана признали проблему с туристской инфраструктурой. Ранее, в июле 2021 года, в Сулакском каньоне две девушки-туристки упали в обрыв с неисправных качелей, серьезных травм им удалось избежать только благодаря скальному выступу перед обрывом. Позже власти заявили, что качели были демонтированы. После этого инцидента пользователи сети поспорили о безопасности туристов в Дагестане. Часть из них заявила, что природные достопримечательности в Дагестане плохо подготовлены к приему посетителей. Другая часть отметила, что красоту природы не стоит портить металлическими ограждениями. 

22 июля  2022 года 35-летний житель Оренбургской области, его жена и двое детей погибли после падения машины в Сулакский каньон. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности, отметив, что водитель не заметил края дороги из-за отсутствия указательных знаков и ограждений, поскольку сотрудники администрации Хунзахского района не обеспечили безопасность движения.

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Примечание:

"Приток туристов в Дагестан обострил проблему разрушения древних памятников", "Пользователи соцсети потребовали обеспечить безопасность на горных дорогах Дагестана", "Жители Дагестана поспорили об уместности замечаний туристам".

Автор: Олег Ионов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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