28 мая 2024, 15:03

Силовики пришли с обыском в офис компании по водоснабжению Дагестана

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Выемка документов проводится в офисе единого оператора водоснабжения и водоотведения Дагестана по делу о хищениях, силовики допрашивают гендиректора предприятия, сообщил источник в правоохранительных органах. В компании подтвердили информацию об обыске. 

Сотрудники силовых структур пришли с обысками в офис АО "Единый оператор водоснабжения и водоотведения" в Дагестане в рамках расследования дело о хищениях, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на правоохранительные органы республики.

"Проходят следственные мероприятия, проверка и выемка документов. Обыски идут с утра. Генеральный директор предприятия Магомедгаджи Шапиев на допросе у следователей", - сказал собеседник агентства.

На сайтах и  в Telegram-каналах управления МВД и Следкома России по Дагестану к 14.48 не содержится информации об обысках в  АО "Единый оператор водоснабжения и водоотведения".

Компания подтвердила, что силовики проводят обыски. "В АО «Единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения» в настоящее время проводится проверка документации. Руководство и сотрудники организации активно содействуют в предоставлении необходимых документов и информации", - опубликовало сегодня "Новое дело" комментарий АО «Единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения».

"Кавказский узел" писал, что жители Дагестана не раз жаловались на проблемы с водоснабжением. Так, еще 10 декабря 2022 года власти Избербаша заявили, что нехватка воды является главной проблемой города. Мэр Магомед Исаков отметил, что частичная замена водопроводных труб не улучшила ситуацию. Также он обратился к правительству Дагестана с просьбой помочь в разрешении проблемы. 20 января глава Следкома Александр Бастрыкин затребовал информацию о ходе расследования дела о перебоях с подачей воды жителям Избербаша. В некоторых частях Избербаша около 10 дней отсутствует водоснабжение, проблема с подачей воды весной и летом стала хронической, пожаловались горожане в начале мая. Отсутствие воды связано с аварией на водоводе, который сильно изношен. Чтобы решить проблему, нужно отремонтировать магистральный водопровод Каспийск – Избербаш. Это займет не менее трех лет, заявило руководство Горводоканала.

В марте профсоюзы в Дагестане обратились в надзорные ведомства с просьбой проверить обоснованность значительного повышения тарифов на водоснабжение для компаний. Многократный рост расходов на воду ударил по бюджету предприятий и приведет к повышению розничных цен, заявили предприниматели.

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Примечание:

"Активисты сочли неэффективной борьбу ведомств за чистую воду в Каспийском море", "Итоги проверки качества воды в Махачкале вызвали вопросы у горожан", "Прорыв канализационного коллектора возмутил махачкалинцев".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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