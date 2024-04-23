150 азербайджанских переселенцев вернулись в Физули

23 апреля 2024, 09:30

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Еще 150 вынужденных переселенцев, покинувших Физули во время карабахского конфликта, вернулись в город. Общее число вернувшихся жителей достигло 2839.

Как информировал "Кавказский узел", общее число вернувшихся в Физули жителей на 22 апреля достигло 2689.

Из Гарадагского района Баку в город Физули переселены 39 семей, общим количеством 150 человек, сообщила сегодня агентство АПА.

Общее число вернувшихся в Физули жителей достигло 2839 человек или 744 семьи, уточнил сегодня Day.az.

Напомним, ранее некоторые азербайджанские переселенцы указали на сложности возвращения в Карабах. Они в частности отметили, что жители, переехавшие в Физули, получили от государства квартиры с кухонной мебелью, однако не хватает рабочих мест и некоторые не имеют постоянного дохода. Также люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики ранее отметили, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Они заявили, что власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру. Аналитики также обратили внимание на возможные проблемы при переселении жителей.

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