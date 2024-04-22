Переселенцы в Физули, фото: https://ru.apa.az/sotsium/ocerednaya-gruppa-pereselencev-otpravilas-v-fizuli-542410

22 апреля 2024, 08:10

39 азербайджанских семей переселились в Физули

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Из Баку в Физули вернулись 39 семей вынужденных переселенцев. Общее число вернувшихся в город жителей достигло 2689.

Как информировал "Кавказский узел", на 29 марта общее число вернувшихся в Физули жителей достигло 2517.

Сегодня из Гарадагского района Баку в Физули переселились 39 семей вынужденных переселенцев общим количеством 172 человека, передало агентство АПА.

Общее число вернувшихся в Физули жителей 2689 человек, в городе обеспечено проживание 705 семей.

"Кавказский узел" также писал, что власти Азербайджана в июне 2023 года заявили, что на перешедшие под контроль Баку территории Карабаха до 2026 года планируется переселить 140 тысяч человек. В Физули всего планируется переселены 800 семей после того, как в городе завершится строительство шести кварталов.

При переселении властями Азербайджана жителей на территории Карабаха, перешедшие под контроль Баку, людям недостаточно просто дать жилье, необходимо еще обеспечить функционирование инфраструктуры и создать рабочие места, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Некоторые азербайджанские переселенцы рассказали, что переехавшие в Физули жители получили от государства квартиры с кухонной мебелью, но работа есть не у всех.

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Примечание:

"24 азербайджанские семьи переселились в Физули", "Власти Азербайджана назвали сроки открытия школ в перешедших под контроль районах", "Семьи вынужденных переселенцев начали возвращаться в Зангиланский район".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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