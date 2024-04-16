Нальчане описали состояние города во время разгула стихии

16 апреля 2024, 01:30

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В пик непогоды вода на улицах Нальчика доходила до окон автомобилей, по улицам текли столь мощные реки, что с ними не могли справиться ливневки, рассказали "Кавказскому узлу" горожане.

Как писал "Кавказский узел", 13 апреля в Нальчике прошел сильный ливень с градом, затопивший часть улиц. Для устранения последствий пришлось применять спецтехнику, сообщил глава Кабардино-Балкарии. Пользователи Instagram* связали проблему подтопления с отсутствующей либо неработающей ливневой канализацией на улицах города. По словам нальчан, проблема неработающих ливневок усугубилась после ремонта дорог.

В субботу на Нальчик обрушился мощный ливень с градом. Затопило дворы, улицы, подвалы многоэтажных домов, а кое-где и жилые помещения. Два дня коммунальные службы зачищают город. Социальные объекты – больницы, школы, детские сады - не пострадали. Все работает в штатном режиме. Подача водоснабжение и газоснабжение не прерывалась. Местами не было электроэнергии, передает корреспондент "Кавказского узла".

Очевидцы 15 апреля поделились с корреспондентом "Кавказского узла" своими переживаниями во время непогоды.

«Я приехал в Нальчик из селения Малка. Зашел к родственникам, а когда возвращался домой, застрял в районе рынка, где потоки воды доходили до окон моего автомобиля. У меня в какой-то момент даже небольшая паника началась, ведь я был не один, а с женой и ребенком», - рассказал житель Абдулкерим Х.

«В городе был настоящий апокалипсис. Было впечатление, что на город сошел сель. Я живу в микрорайоне «Александровка». У нас четыре часа не было света. Общественный транспорт перестал ходить. Дорогу занесло так, что выехать, пока все не расчистили, было невозможно», - рассказала Ирина К. По ее словам, ситуацию усугубляло то, что на улице Калинина нет ливневой канализации.

Тамара Э. рассказала, что даже там, где канализация была, по улицам текли реки, ибо никакая канализация не справилась бы такими потоками воды. «Я ехала домой на такси. По пути столкнулись с затором автомобилей. Оказалось, что вода смыла асфальт и машины не могли проехать», - рассказала она.

В сети люди жалуются, что в городе плохо работают ливневые канализации.

«Я не могу сказать что-либо хорошее или плохое о работе ливневок. Возможно, их действительно кое-где не хватает, но даже если бы их было больше, нельзя говорить с уверенностью, что с такими мощными потоками воды они бы справились», - ответил на наш вопрос Хачим Т.

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