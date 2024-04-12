МИД Таджикистана осудил пытки обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе"

12 апреля 2024, 19:47

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Силовики должны соблюдать принципы международного права в отношении арестованных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" и помнить о презумпции невиновности и запрете пыток, заявил глава МИД Таджикистана. Он также отметил, что информационная кампания, развернувшаяся после теракта, формирует негативное восприятие таджиков.

Как писал "Кавказский узел", 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, открыли стрельбу и совершили поджог. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. По данным на 6 апреля, по подозрению в причастности к теракту были арестованы 11 человек. По официальным данным на 5 апреля при теракте погибли 145 человек. Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что задержанные в ходе контртеррористической операции в Махачкале и Каспийске планировали теракты, у них найдено автоматическое оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Четыре человека, задержанные во время контртеррористической операции в Дагестане, снабжали деньгами и оружием участников нападения на "Крокус Сити Холл", а также сами готовили теракт. Задержанные в Дагестане были арестованы до 1 июня по делу об участии в террористической организации и незаконном обороте оружия.

Регоператор "Махачкала-1" столкнулся с нехваткой работников для вывоза мусора на фоне сообщений о массовых задержаниях мигрантов из Таджикистана после теракта в "Крокус Сити Холле". Мэрия подтвердила, что существует проблема с вывозом мусора. В Дагестане нет нехватки рабочей силы, и трудоустройство мигрантов в сфере вывоза мусора открывает возможности для финансовых махинаций, заявили "Кавказскому узлу" аналитики. По итогам рейдов силовиков после теракта в "Крокус Сити Холле" указание покинуть Россию получили 30 мигрантов в Краснодаре, 87 человек в Волгоградской области, 46 граждан Средней Азии в Ростовской области, семь граждан Узбекистана в Ингушетии и группа иностранных студентов в Астрахани. Части из них предписано самостоятельно уехать за пределы России, другие будут выдворены принудительно, следует из отчетов силовиков.

Российские силовики должны соблюдать требования закона, нормы и принципы международного права, особенно в части запрета пыток и жестокого обращения с задержанными, а также презумпции невиновности, заявил глава таджикского МИДа Сироджиддин Мухриддин на заседании правительства, говоря о расследовании теракта в «Крокусе», сообщила сегодня Lenta.ru

"Демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта c применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима. Цена признания, добытого таким образом, всем хорошо известна", - приводит слова министра сайт Asia Plus.

По словам главы МИД, "нельзя допустить формирования в информационном пространстве стран СНГ атмосферы ненависти, ксенофобии и расизма в отношении граждан иностранных государств". "В результате непродуманной информационной кампании формируется негативное восприятие в отношении граждан Таджикистана и таджиков, что недопустимо", - заявил глава МИД Таджикистана.

Сироджиддин Мухриддин добавил, что надеется на беспристрастное следствие по делу о теракте в "Крокусе". "Наказание должны понести все: и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики этого ужасающего преступления", - заявил Мухриддин.

Как следует из видеозаписей задержания обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле", которые опубликованы в cети, в частности, в Telegram-канале "Поднять перископ", задержания проводились в нежилой местности, в лесу. Один из задержанных, стоя на коленях на брошенной в грязи картонке, рассказал, что его нашли в сети и предложили деньги за теракт, вначале называлась сумма в 500 тысяч рублей, затем - в миллион. Лица силовиков на записи не видны. Н а другой видеозаписи были показаны кадры как силовики отрезают задержанному часть уха, после чего отрезанную часть попытались затолкнуть лежащему на земле задержанному в рот.

Правозащитники после обнародованных видеокадров выпустили заявление, в которых указали на недопустимость пыток.

"Прямая обязанность правоохранительных органов — преследовать за преступления и предотвращать их. Для этого системы уголовного правосудия во множестве стран, в том числе и в России, разработали детальные правила, цель которых — опираться на закон, удержать право и цивилизованность, не дать правосудию превратиться в самосуд и отмщение. Часть этих правил — запрет пыток и жестокого обращения вне зависимости от того, преступник перед силовиками или нет. Запрет пыток — это гарантия от одичания и обязательное условие для справедливого суда и наказания. Пытка как метод работы превращает правоохранительные органы в машину по производству насилия и разрушению права. За соблюдением запрета пыток должны следить вышестоящие органы власти — суды, прокуратура, следственные органы и пр. Отсутствие реакции с их стороны — показатель молчаливого одобрения пыток и насилия", - говорится в заявлении от 25 марта, опубликованном на сайте фонда "Общественный вердикт"*.

Они указали, что пытки и тем более их обнародование не равны борьбе с терроризмом. "Отрезанное ухо и принуждение задержанного к тому, чтобы свое же ухо съесть, пытки током и кадры приспущенных штанов, избитые, со следами крови и без сознания подозреваемые в судебных клетках, остатки скотча и пакетов на задержанных — это тот видеоряд, которым государственные органы отчитываются перед обществом о своей работе по преследованию за террор. Но это всего лишь иллюзия эффективности правоохранительных органов. Эти кадры просто делают явным то, что хорошо известно всем российским правозащитным организациям. Нам демонстрируют омерзительные практики пыток и обращения с преступниками, поощряя запрос части общества и политиков на именно такую варварскую расправу с террористами. Многие люди воспринимают эту показную жестокость как отвратительную попытку продемонстрировать свою решительность и скрыть провал силовых структур в предотвращении теракта и отсутствие эффективных действий в первые часы трагедии. Анти-террор не равен изощренным и варварским издевательствам над террористами. Эффективный анти-террор равен недопущению массового убийства людей, профилактике, выявлению сетей террористов и отстройке эффективных систем безопасности. Анти-террор — это неотвратимость наказания исполнителей, организаторов и заказчиков. Запрос именно на такие действия существует в нашем обществе. Именно этого мы не видим ни сейчас, ни в расследовании прошлых террористических актов", - подчеркивается в заявлении, под которым подписались представители правозащитного проекта "ОВД-Инфо"*, Центра защиты прав человека "Мемориал"*, фонда "Общественный вердикт"*, правозащитной группы "Гражданин. Армия.Право"* и других организаций.

На пытки впоследствии отреагировала и омбудсмен России Татьяна Москалькова. "Несмотря на то, что задержание преступников бывает в очень острой форме, и уголовный закон предусматривает, что действия при задержании, связанные с нанесением вреда, не влекут ответственности, совершенно недопустимо применение пыток к задержанным и обвиняемым. Любые процессуальные оперативные действия нужно проводить в соответствии с законом", - процитировал ее слова "Интерфакс" 26 марта.

Теракт в Красногорске стал крупнейшим за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" там произошло пять терактов, в каждом из которых погибло более 40 человек. До теракта в "Крокусе" самое большое число погибших, 130 человек, числилось за захватом Театрального центра на Дубровке.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

Также "Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе и ведет хронику "Дагестан: хроника террора (1996-2024 годы)".

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