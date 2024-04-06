Военный из Дагестана убит на Украине

06 апреля 2024, 20:40

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Абдулкадир Мытышев убит в зоне боевых действий, сообщила администрация Бабаюртовского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 806 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Рустам Алиев, Абдулла Магомедов и Мухтар Муртузалиев убиты в военной операции на Украине. К 5 апреля власти сообщили о смерти как минимум 805 участников СВО из Дагестана.

Военнослужащий из села Хамаматюрт, 36-летний Абдулкадир Мытышев убит в ходе специальной военной операции, сообщила сегодня администрация Бабаюртовского района. Он отправился в зону СВО осенью 2022 года. Был убит в феврале 2023 года, его тело недавно нашли. У Мытышева остались двое несовершеннолетних детей, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 806 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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