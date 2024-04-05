Три военных из Дагестана убиты на Украине

05 апреля 2024, 17:20

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Рустам Алиев, Абдулла Магомедов и Мухтар Муртузалиев убиты на Украине, сообщила администрация Сергокалинского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 805 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Заур Аскандаров стал 802-м военным из Дагестана, чью смерть в зоне военной операции на Украине подтвердили власти.

Рустам Алиев убит в военной операции, сообщила сегодня администрация Сергокалинского района, отчитываясь об открытии мемориальной доски на здании школы, где он учился. Как следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к сообщении в Telegram-канале районной администрации, Алиеву было 44 года, дата смерти - 9 февраля 2024 года.

28 февраля районный власти сообщили об открытии мемориальной доски 27-летнему участнику СВО Абдулле Магомедову, который погиб 3 ноября 2022 года. В феврале 2023 года местные власти также информировали о передаче ордена Мужества родным убитого участника спецоперации Мухтара Муртузалиева.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 805 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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