Власти Кабардино-Балкарии отчитались о затратах на палестинских беженцев

06 апреля 2024, 14:51

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Правительство Кабардино-Балкарии направило 24,3 миллиона рублей на шестимесячное содержание 102 беженцев из Палестины, прибывших в республику.

Как писал "Кавказский узел", в январе власти Кабардино-Балкарии сообщили, что в Нальчике открываются курсы русского языка для детей беженцев из Палестины, прибывших в республику.

В декабре 2023 года группа из 50 вынужденных переселенцев из сектора Газа, в том числе 21 ребенок, прибыли в Кабардино-Балкарию и были размещены в санатории в Нальчике. Прибывшие в Кабардино-Балкарию беженцы рассказали, что столкнулись с отсутствием предложений о работе и нехваткой наличных денег. Они выразили надежду, что после Нового года власти решат вопрос обучения детей в местных школах.

Власти Кабардино-Балкарии выделили более 24 миллионов рублей для вынужденных переселенцев из Палестины, соответствующий документ принят на очередном заседании кабмина республики, сообщила вечером 5 апреля в своем телеграм-канале администрация главы Кабардино-Балкарии.

"Временно размещенные на территории республики эвакуированные лица будут обеспечены за счет средств республиканского бюджета. Размер компенсации должен составить 1328 рублей на одного человека в сутки, расчёт составлен на шесть месяцев. На базе пунктов размещения региона находятся 102 человека, необходимый размер бюджетных ассигнований составляет 24,3024 млн рублей", - говорится в публикации.

Как пояснил на заседании министр курортов и туризма республики Мурат Шогенцуков, документ был подготовлен согласно постановлению правительства региона "О временном размещении граждан РФ и иностранных граждан, эвакуированных из государства Палестина в РФ и прибывших в КБР", сообщает ТАСС.

Напомним, 9 марта правительство России направило восьми регионам, в том числе трем республикам Северного Кавказа (Дагестану, Ингушетии и Карачаево-Черкесии), компенсации расходов на размещение и питание палестинских беженцев. Наибольшая сумма (7,26 миллиона рублей) была выделена Дагестану, куда к 28 февраля прибыли 183 беженца из сектора Газа.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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