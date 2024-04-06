Сотрудники МЧС в Нальчике сопровождают переселенцев из Палестины. Кадр видео управления МЧС по Кабардино-Балкарии https://t.me/mchskbr

06 апреля 2024, 14:51

Власти Кабардино-Балкарии отчитались о затратах на палестинских беженцев

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правительство Кабардино-Балкарии направило 24,3 миллиона рублей на шестимесячное содержание 102 беженцев из Палестины, прибывших в республику.

Как писал "Кавказский узел", в январе власти Кабардино-Балкарии сообщили, что в Нальчике открываются курсы русского языка для детей беженцев из Палестины, прибывших в республику.

В декабре 2023 года группа из 50 вынужденных переселенцев из сектора Газа, в том числе 21 ребенок, прибыли в Кабардино-Балкарию и были размещены в санатории в Нальчике. Прибывшие в Кабардино-Балкарию беженцы рассказали, что столкнулись с отсутствием предложений о работе и нехваткой наличных денег. Они выразили надежду, что после Нового года власти решат вопрос обучения детей в местных школах.

Власти Кабардино-Балкарии выделили более 24 миллионов рублей для вынужденных переселенцев из Палестины, соответствующий документ принят на очередном заседании кабмина республики, сообщила вечером 5 апреля в своем телеграм-канале администрация главы Кабардино-Балкарии.

"Временно размещенные на территории республики эвакуированные лица будут обеспечены за счет средств республиканского бюджета. Размер компенсации должен составить 1328 рублей на одного человека в сутки, расчёт составлен на шесть месяцев. На базе пунктов размещения региона находятся 102 человека, необходимый размер бюджетных ассигнований составляет 24,3024 млн рублей", - говорится в публикации.

Как пояснил на заседании министр курортов и туризма республики Мурат Шогенцуков, документ был подготовлен согласно постановлению правительства региона "О временном размещении граждан РФ и иностранных граждан, эвакуированных из государства Палестина в РФ и прибывших в КБР", сообщает ТАСС.

Напомним, 9 марта правительство России направило восьми регионам, в том числе трем республикам Северного Кавказа (Дагестану, Ингушетии и Карачаево-Черкесии), компенсации расходов на размещение и питание палестинских беженцев. Наибольшая сумма (7,26 миллиона рублей) была выделена Дагестану, куда к 28 февраля прибыли 183 беженца из сектора Газа.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Детям беженцев из Палестины раздали новогодние подарки в Грозном", "Третья группа палестинских беженцев прибыла в Ингушетию", "Власти Дагестана рапортовали об организации новогоднего праздника для палестинцев".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

06 апреля 2024, 15:39

  • Арест Тофига Ягублу продлен на два месяца

    Суд в Баку продлил срок ареста оппозиционера Тофига Ягублу, задержанного по подозрению в мошенничестве и подделке документов. Ягублу в суде связал уголовное преследование со своей оппозиционной деятельностью.

06 апреля 2024, 13:53

06 апреля 2024, 12:55

06 апреля 2024, 12:03

  • Летчик с Кубани убит на Украине

    Пилот самолета Дмитрий Моисеев убит в зоне военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 348 жителей Краснодарского края.

06 апреля 2024, 11:08

  • Сапер ранен при взрыве в Агдамском районе

    Сотрудник Азербайджанского агентства по разминированию Пириев Анар Мюршюд оглу пострадал при взрыве детонатора в Агдамском районе, где он проводил работы по разминированию.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи