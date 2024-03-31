Уроженец Чечни освобожден из депортационной тюрьмы в Бельгии

31 марта 2024, 13:43

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Выходец из Чечни Ислам Албаков, который с 2019 года находился в депортационной тюрьме в Бельгии, отпущен на свободу, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Чечни Ислам Албаков с 2019 года находился в депортационной тюрьме в Бельгии. Состояние его здоровья сильно ухудшилось, он почти ослеп, но полноценной медпомощи не получает, сообщили в январе 2024 года правозащитники.

Задержанный в Бельгии по запросу России Ислам Албаков освобожден из-под стражи и находится на свободе, сообщает в своем телеграм-канале правозащитная организация "Вайфонд". Другие подробности в публикации не приведены.

Автор телеграм-канала "Мысли Ислама" Ислам Белокиев, который ранее освещал ситуацию с Албаковым, сделал репост публикации "Вайфонда", не сопроводив ее иной информацией.

Напомним, Ислам Албаков и его брат Имран были задержаны в 2018 году во Франции. Они разыскивались по линии Интерпола, так как в России их обвинили в участии в незаконном вооруженном формировании. Суд в Лионе оправдал Албаковых, после чего Ислам уехал к семье в Бельгию, где был вновь задержан в феврале 2019 года.

В 2020 году вновь встал вопрос о депортации Албакова в Россию, но правозащитники и представители чеченской диаспоры провели несколько митингов, а также обратились в Европейский суд по правам человека. Они добились отмены депортации, однако Ислам Албаков так и остался в депортационной тюрьме без предъявления обвинения и приговора.

В январе 2024 года апелляционный суд в Лионе отменил решение об экстрадиции Имрана Албакова в Россию. Суд признал угрозу для его жизни и здоровья на родине, сообщил юрист Абубакар Янгулбаев.

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