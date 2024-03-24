ЕСПЧ признал нарушение прав участников акций протеста в Ингушетии и Краснодарском крае

24 марта 2024, 05:09

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Европейский суд по правам человека назначил компенсации участнику акции протеста в Магасе в марте 2019 года и семерым активистам из Краснодарского края.

Президент России Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

Европейский суд по правам человека 21 марта назначил заявителям из Ингушетии и Краснодарского края, которые были участниками различных акций протеста, компенсации. Жалобы активистов были рассмотрены в дела "Борисова и другие против России".

Компенсацию в три с половиной тысячи евро назначил суд ингушскому активисту Исропилу Нальгиеву, который был оштрафован на 20 тысяч рублей за участие в протесте в Магасе в марте 2019 года, а затем приговорен к 11 месяцам колонии общего режима. В решении суда отмечается, что при рассмотрении административного Нальгиева был нарушен принцип беспристрастности.

Сочинской активистке Олесе Христосенко ЕСПЧ назначил компенсацию в пять тысяч евро. Она отбывала административные аресты за участие в митинге и акции в поддержку Алексея Навального в июне и октябре 2017 года.

Аналогичные компенсации назначил суд сочинцам Валерию Туаеву и Сергею Ломану, которые приняли участие в различных акциях протеста и отбыли административный арест за это.

Компенсация в пять тысяч евро назначена жителю Краснодара Ростиславу Чулевскому, который принял участие в акции протеста в мае 2018 года, был оштрафован и арестован на сутки.

По три с половиной тысячи рублей компенсации ЕСПЧ присудил Любови Мишиной из Краснодара, Виктории Гущиной из Анапы и Михаилу Ворончихину, которые были оштрафованы за акцию в поддержку Навального в январе 2021 года.

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* Штабы Навального, ранее действовавшие в регионах России, признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных.

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