Шостак обжаловала решение суда Горячего Ключа о неисполнении обязанностей члена избиркома

19 марта 2024, 15:49

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Член территориальной избирательной комиссии Горячего Ключа с правом решающего голоса Валентина Шостак, которую суд признал "систематически не исполняющей обязанности", подала апелляционную жалобу. Она считает, что решение суда связано с ее активной позицией на выборах.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта территориальная избирательная комиссия Горячего Ключа обратилась в суд с заявлением о признании члена ТИК с правом решающего голоса от КПРФ Валентины Шостак "систематически не выполняющей свои обязанности". Суд удовлетворил это требование.

С 15 по 17 марта в России проходило голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата".

Сегодня член Территориальной избирательной комиссии Горячеключевская с правом решающего голоса Валентина Шостак, в отношении которой 16 марта Горячеключевской суд Краснодарского края вынес по заявление ТИК решение о признании ее «систематически не исполняющей свои обязанности», -подала апелляцию на данное решение, где выразила свое не согласие с самой постановкой вопроса. И указала что считает "решение незаконным и необоснованным". В апелляции Шостак приводит правовые и фактические основания по которым она считает решение подлежащим отмене. Копия решения суда и апелляционной жалобы Валентины Шостак имеется в распоряжении "Кавказского узла".

В мотивировочной части Решения указано, что 15 марта Шостак "отсутствовала в помещении ТИК Горячеключевская в период времени, установленный для ее дежурства… согласно акта о несоблюдении графика работы членов ТИК Горячеключевская, составленного 15.03.2024 г. в 07 ч. 10 мин., Шостак В.И. отсутствовала на рабочем месте. Кроме того, факт неисполнения Шостак В.И. своих обязанностей члена ТИК зафиксирован протоколом № 70 от 15.03.2024 г. заседания ТИК Горячеключевская в 15 ч. 45 минут, в соответствии с которым Шостак В И., заблаговременно уведомленная о проведении заседания ТИК Горячеключевская, не явилась для участия в нем, уважительности причин отсутствия не предоставила".

Шостак в своей жалобе указала, что утром 15 марта предупредила председателя ТИК Горячеключевская о том, что не сможет явиться на дежурство в силу плохого самочувствия. Поэтому акт о несоблюдении графика работы членов ТИК Горячеключевская о том, что она . отсутствовала на рабочем месте, не может быть признан обоснованным, говорится в апелляционной жалобе.

Также сигнальным листом о вызове бригады скорой помощи подтверждено, что 15 марта в 15.45 мск Шостак получала неотложную медпомощь, "поэтому протокол № 70 от 15 марта заседания ТИК Горячеключевская не является доказательством систематического неисполнения административным ответчиком своих обязанностей", - говорится в жалобе Валентины Шостак. Она просит отменить решение суда и признать требования ТИК незаконными.

К жалобе активистка приложила справку из скорой помощи и скриншот переписки в мессенджере WhatsApp*, в котором предупреждает председателя ТИК Максима Репещук до открытия участка в 07.15 минут о том, что "плохо себя чувствует". Репещук отреагировал на сообщение, спросив, почему она не предупредила его заранее. Шостак ответила ему, что "не могла знать, что ей утром станет плохо".

"До сих пор чувствую себя плохо. Есть чувство сильной усталости. Записана к врачу. 16 марта скорая диагностировала повышенное давление и есть дополнительный диагноз, который не хочу озвучивать публично и сообщать всем о своих проблемах со здоровьем. Решением суда полномочий я не лишена. Суд признал меня "систематически невыполняющей свои обязанности", что, естественно, не соответствует действительности. Решение суда даже не вступило в силу", - сказала Валентина Шостак корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, присутствовать на суде она не смогла. "Получила повестку в суд 15 марта в 2207, а суд был 23.30 мск. В этот день я с ног валилась и нечего делать не могла…» Нарушения на на участке были, отмечала это я и наблюдатели и члены с правом решающего голоса от КПРФ - не выдача копий документов актов надомного голосования , и кое-где даже не выдали протокол итогов голосования", - сказала Шостак.

Шостак отметила, что обращение председателя территориальной избирательной комиссии в суд и решение суда стали продолжением ее преследования за принципиальную и честную позицию на выборах.

Юрист, специализирующаяся на выборной тематике, Елена Диденко, указала на несостыковки в решении суда. "Решение, видимо, принималось наспех. В нем "ответчица", по мнению суда, то член ТИК, то член УИК. Вывод суда о том, что член комиссии от КПРФ "систематически отказывается выполнять свои обязанности" совершенно ничем не подтвержден. Нигде не указано, что она предупреждала председателя ТИКа о том, что заболела. Ей не дали возможность представить медсправку об уважительности причин отсутствия. То есть систематичность якобы отказа выполнять свои обязанности ничем не доказывается. Далее вызывает сомнение законность регламента работы ТИК с 7.00 до 21.00, в то время когда все избирательные участки открываются в 8 утра. Потому непонятно, что ТИК и суд ставят ей в вину? Отсутствие в 7.10 , когда избирательный участок еще закрыт? Шостак все сделала правильно. Она предупредила председателя до открытия участка, что чувствует себя плохо и затем обратилась за медпомощью. Это доказательство уважительности и вышестоящий суд обязан принять это во внимание", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того она отметила, что члены ТИКов и УИКов не подпадают под действие Трудового кодекса. "Однако они получают заработную плату, которая регулируется законодательством о выборах", уточнила Диденко.

Она отметила, что в решении сказано признать Шостак "систематически не выполняющей свои обязанности". "Решение не говорит, что она лишена полномочий в ТИКе, тем более оно не вступило в силу. Но если решение не будет отменено, то "систематическое неисполнение" - это повод принять следующее решение уже "о лишении полномочий", - подчеркнула юрист. Диденко добавила, что считает правильным обжалование Валентиной Шостак решения суда в вышестоящей инстанции.

Болезнь является уважительной причиной, отметил член краевого избиркома от партии КПРФ Сергею Яковлев. "Валентина Ивановна по этому поводу ко мне не обращалась. Если болела, то это уважительная причина и она может обжаловать решение суда. А по поводу ситуации с выборами в Краснодарском крае в целом с точки зрения КПРФ, думаю, что будет дана оценка Бюро краевого комитета", сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Валентина Шостак отметила, что обратилась к коллегам по партии, которые направили ее в ТИК, и они помогли ей с составлением жалобы.Она добавила, что не намерена мириться с беспределом на выборах и поэтому открыла свой канал в телеграм, где набирает на обучение наблюдателей. В ее телеграм-канале так же разбираются нарушения на выборах.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.