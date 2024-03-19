Активисты назвали катастрофической ситуацию с нарушениями при голосовании на юге России

19 марта 2024, 17:41

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На участках практически не было независимого наблюдения, однако удалось зафиксировать более 160 нарушений на юге России, отметили представители движения "Голос"*. Они усомнились как в итоговых цифрах кандидатов, так и в данных о явке.

Как писал "Кавказский узел", в республиках Северного Кавказа больше всего голосов Владимир Путин набирает в Чечне – 98,99%, а меньше всего в Северной Осетии – 89,01%, сообщила Центральная избирательная комиссия.

По данным на 17.30 мск 19 марта в ЮФО на сайте проекта "Карта нарушений" опубликованы сообщения о 155 нарушений в ЮФО и 13 - в СКФО.

Член Совета движения "Голос"* Давид Канкия сообщил, что в СКФО наблюдателей практически не было. "Независимых наблюдателей не было в принципе. Поэтому реальной информации с участков очень мало. Наблюдателей сами кандидаты отказались там назначать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Он отметил, что во многих регионах ни Даванков, ни Харитонов, ни Слуцкий не направили наблюдателей.

В ставропольском штабе Даванкова корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что они не направляли своих наблюдателей на участки. "Мы доверяем администрации. Они пошлют своих наблюдателей", - заявили в ставропольском штабе кандидата.

Там, где наблюдатели всё-таки были, зафиксированы нарушения, отметил собеседник. "Особенно в Краснодарском крае. Членами избирательных комиссии зафиксировано несколько вбросов. Человека, который первый вброс поймал, в итоге арестовали на 14 суток за неподчинение полиции. Зафиксировано также несколько подвозов избирателей", - сказал он.

По его словам, отчеты с участков в Карачаево-Черкесии позволяют предположить фальсификацию. "Участки отчитывались что каждый час одинаковое количество избирателей к ним подходило. Избиратели как солдаты на марше якобы приходили. И голосовали они будто бы точно так же. Сейчас приходят результаты. Занимаемся анализом электоральной статистики. И уже можно утверждать, что по югу России, как и в целом по всей стране, результаты абсолютно не ответствуют тому, как люди голосовали", - считает Канкия.

Ситуация по итогам выборов катастрофическая, указал Канкия. "Например, заявленный по Чечне процент явки (по данным ЦИК - 97,06%, - прим. "Кавказского узла") не сильно отличаются от 90% по Краснодарскому краю или 77% по стране. Потому что они не естественны и не соответствуют тому, сколько и как голосовали. Этих людей на участках просто не было. Беглый экспресс-анализ показал, что только открытые фальсификации, "рисованные" цифры дают 22 миллиона голосов Путину. Это только прямые фальсификации, без учёта дистанционного голосования, без учёта административного ресурса, без учёта того, что результаты оппозиционных кандидатов приписывали Путину", - рассказал Канкия.

Он отметил также, что на этих выборах обращений в "Голос"* было намного меньше, чем на предыдущих выборах президента России. "Всего получили по стране сейчас 1800 сообщений. На выборах президента в 2018 году их было 3700. В два раз больше. Но и тогда наблюдателей было в десятки, а то и в сотню раз больше. Из наших регионов больше всего из Краснодарского края сообщений - 132 сообщения. Все остальные регионы сильно позади: Ставрополь - шесть сообщений, Ростов-на-Дону - 10. Из Чечни - четыре сообщения. Но здесь дело не в количестве, а в том, что вообще в Чечне нашелся человек, который сообщил о неоднократном голосовании бюджетников", - подчеркнул Канкия.

17 марта избиратели в СКФО пожаловались на принуждение к голосованию. В частности, в Чечне бюджетник рассказал о принудительном участии в "каруселях", избиратель из Ставропольского края пожаловался на требование руководства предприятия голосовать за конкретного кандидата.

По его мнению, "карусель" для голосования нужна, только когда на избирательных участках много наблюдателей. "Когда нужно их обмануть. А когда результаты, как в Чечне, просто "рисуются", это не нужно. То, что это делали, связано с тем, что административная машина запущена и делала то, что умела. Кто-то рисует протоколы. Кто-то собирает бюджетников и их возит. Каждый показывал старание", - пояснил Канкия.

Он указал, что сообщения на проект "Карта нарушений" приходили от избирателей, членов ТИКов и наблюдателей. "По закону не может быть наблюдателей от "Голоса"*. Но среди направленных кандидатами, Общественными палатами - были. Но на Северном Кавказе их не было", - сообщил также представитель "Голоса"*.

"Кавказский узел" обращает внимание, что сообщения на "Карте нарушений" о возможных нарушениях в ходе голосования публикуются без предварительной проверки и в версии пользователей. По данным проекта, после первичной премодерации сообщения о нарушениях транслируются на сайте сервиса, а полученная информация передается в избирательные комиссии и в правоохранительные органы. "Кавказский узел" также не проводит предварительной проверки, считает сообщения нуждающимися в подтверждении и не расценивает информацию от пользователей как сообщение о факте нарушений.

Бывший глава "Голоса"* Роман Удот отметил, что уменьшение числа сообщений о нарушениях связано с уменьшением числа наблюдателей. "Закрыт доступ наблюдателей на участки. Партии не дают направлений. Видеотрансляции закрыты. Это тоже снижает количество обнаруженных нарушений. Но в пересчёте на направленных на участки наблюдателей нарушений гораздо больше", - заявил он.

Удот затруднился сказать, есть ли нарушения, которые требовали бы отмены результатов выборов. "Уровень нарушений беспрецедентный для президентских выборов", - считает он.

Чеченский политолог вообще счел бессмысленным наблюдение и мониторинг на нынешних выборах. "Да и нет нужды в каруселях. Разве что для показухи большой явки. Результаты голосования и бюллетени заранее посчитаны и укомплектованы", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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