11 марта 2024, 14:40

Контрактник из Волгоградской области убит в военной операции

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Михаил Новиков из Новоаннинского района убит в военной операции на Украине, сообщили в военкомате. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 692 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", Максим Семионов убит в военной операции на Украине, сообщил 8 марта глава Кумылженского района. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 691 бойца из Волгоградской области.

В военной операции на Украине убит 61-летний Михаил Новиков, сообщает сегодня со ссылкой на представителя военкомата V1.ru.

В 2021 году Новиков был осужден по обвинению в убийстве. Находясь в колонии, он получил возможность подписать контракт с Минобороны и отправился в зону военной операции, пишет издание.

По словам сотрудника военкомата, Новиков служил стрелком-сапером, говорится в публикации.

Михаил Новиков жил в Новоаннинском районе, 10 марта его похоронили в Филоновском сельском поселении, пишет сегодня V102.ru.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 692 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине", "Офицер из Фролово погиб в военной операции", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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