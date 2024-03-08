Максим Семионов. Скриншот фото из Telegram-канала главы Кумылженского района от 08.03.24, https://t.me/glavakum/1133

08 марта 2024, 20:41

Власти сообщили о гибели на Украине мобилизованного из Волгоградской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Максим Семионов погиб на Украине, сообщил сегодня глава Кумылженского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 691 военного из Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что контрактник Павел Обухов стал 690-м военным из Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В станице Букановская похоронен Максим Семионов, сообщил сегодня глава Кумылженского района в своем Telegram-канале. Максим Симеонов родился в 1998 году, осенью 2022 года был мобилизован, служил в пехоте. Погиб 26 февраля в Херсонской области, указано в сообщении. 

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 691 бойца из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине", "Офицер из Фролово погиб в военной операции", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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