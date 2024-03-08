Военный из Фролово погиб на Украине

08 марта 2024, 14:17

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Контрактник Павел Обухов погиб в военной операции на Украине, сообщил мэр Фролово. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 690 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", Фридрих Ваймер и Иван Сапельников погибли в военной операции на Украине, сообщил 6 марта глава Ленинского района. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 689 бойцов из Волгоградской области.

Во Фролово похоронен 42-летний рядовой-контрактник Павел Обухов, погибший в военной операции на Украине, сообщил вечером 7 марта в своем телеграм-канале глава города Василий Данков.

"Наш земляк отправился в зону СВО осенью 2022 года. Имея боевой опыт в Чечне […] он, не дожидаясь повестки, сам пришёл в военкомат. В августе 2023 года заключил контракт с министерством обороны", - написал чиновник.

Павел Обухов служил в должности оператора радиосвязи, отметил Данков. "Военнослужащий погиб при выполнении задания 10 февраля 2024 года", - говорится в публикации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 690 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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