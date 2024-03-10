Два азербайджанских фильма о войне в Карабахе представлены на кинофестивале в Финляндии

10 марта 2024, 06:24

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В программе 54-о Международного кинофестиваля в Тампере представлены два короткометражных фильма азербайджанских кинематографистов, которые рассказывают о событиях 44-дневной войны в Нагорном Карабахе.

54-й Международный кинофестиваль в Тампере (Финляндия) начал работу 6 марта, продлится он до 10 марта.

На кинофестивале в различных программах представлено более 300 кинокартин. В числе программ - показ фильмов, снятых кинематографистами из Азербайджана, Армении и Грузии, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте кинофестиваля.

Среди картин азербайджанских кинематографистов - два короткометражных фильма, посвященных событиям карабахской войны "Два дня" и "Красный цвет второй планеты". Оба фильма сняты при содействии министерства культуры Азербайджана в рамках проекта "Большой возвращение", пишет 9 марта АПА.

Фильма "Два дня" Теймура Гамбарова рассказывает о двух днях из жизни семьи, глава которой втайне от домочадцев ушел добровольцем на фронт. Фильм представлен в основной программе кинофестиваля.

"Красный цвет второй планеты" Азера Гулиева рассказывает о личных переживаниях главного героя Мусы на фоне разворачивающихся боевых действий. Картина представлена в рамках специальной программы кинофестиваля по Южному Кавказу.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил занятые во время 44-дневной войны территории. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

19-20 сентября Баку провел в Карабахе масштабные боевые действия и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. После договоренности о разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха и прекращения боев практически все жители непризнанной республики - более 100 тысяч человек - покинули ее, выехав в Армению. С 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. Указ от 28 сентября, как пояснял он сам, был подписан ради спасения жизни граждан.

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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