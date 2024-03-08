Участники акции в Баку выступили за гендерное равноправие

08 марта 2024, 15:43

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Около 15 человек вышли на акцию в центре Баку с требованием прекратить бытовое насилие в отношении женщин и освободить арестованных журналисток Abzas Media. Силовики блокировали проходы к месту проведения акции и отобрали у ее участников плакаты с политическими лозунгами.

Как писал "Кавказский узел", в 2023 году организаторы заранее анонсировали приуроченный к 8 марта марш феминисток против гендерного насилия в центре Баку. Власти отказались согласовать акцию, однако не препятствовали ее проведению. Силовики взяли участников акции в кольцо и сопровождали на протяжении всего шествия, не позволяя приблизиться к группе активистов прохожим.

В центре Баку около 15 человек, в основном женщин, провели акцию солидарности с женщинами мира в борьбе за гендерное равноправие. Акция проводилась рядом с памятником поэтессе XIX века из города Шуша Хуршуд Бану Натаван.

Главный лозунг акции: "Марш 8 – демонстрируем позицию". Участники акции скандировали лозунги: "Свободу женщинам", "Нет бытовому насилию", "Конец ранним бракам!", "Не примиряй, а расследуй (насилие над женщинами)!".

В 2022 году в Азербайджане в результате гендерного насилия погибла 51 женщина, в 2021 году – 46, в 2020 – 41, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Госкомстате Азербайджана.

Они также требовали обеспечить социальную и экономическую свободу женщин, использовать на практике законы по защите прав женщин, прекратить дискриминацию женщин-инвалидов и не допускать ранних браков. Были озвучены требования освободить журналисток Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламову и Эльнару Гасымову, которые арестованы по делу Abzas Media.

В Азербайджане были арестованы шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media: его директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, журналисты Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Силовики блокировали подходы к месту акции и не пропустили туда некоторых участниц. В начале акции сотрудники полиции вырвали у активисток плакаты политического характера, однако затем не вмешивались.

Задержанных нет. По словам организаторов акции, правоохранительные органы не препятствовали участникам, сообщив им о разрешении со стороны власти на проведение мероприятия.

Впервые феминистки в Баку пытались провести акцию: "Выступи против насилия" 8 марта 2019 года. Силовики разогнали их, чем подтвердили наличие "мощных гендерных стереотипов" в азербайджанском обществе, констатировала журналистка Хадиджа Исмайлова. 8 марта 2020 года участники организованного феминистками шествия в Баку указали властям на проблему семейного насилия; полицейские задержали нескольких участников акции. В 2021 году полиция разогнала марш феминисток в Баку, вышедших протестовать против гендерного неравноправия и преступлений против женщин на бытовой почве. Активистки заранее уведомили власти об акции, но получили отказ в согласовании, сообщила одна из организаторов Гюльнара Мехтиева. В 2022 году полиция не стала разгонять участников акции. Однако силовики взяли группу активисток в оцепление и сопровождали на протяжении всей акции, не позволяя присоединиться к ней новым участникам.

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