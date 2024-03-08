Европейские журналисты вступились за коллег в Баку

08 марта 2024, 05:53

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Европейская федерация журналистов потребовала прекратить давление на журналистов Toplum TV.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 марта в офисе Toplum TV прошел обыск. Главный редактор Toplum TV Хадиджа Исмайлова сочла обыск и задержания доказательством стремления властей Азербайджана ликвидировать независимые медиа. Поздно вечером она сообщила, что три сотрудника Toplum TV - Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббар, а также три сотрудника Института демократических инициатив - Рамиль Бабаев, Али Зейнал и Илькин Амарахов заподозрены в контрабанде.

Что происходило у офиса Toplum TV - в репортаже Азиза Каримова "Обыски в Toplum TV. Задержания журналистов и активистов в Баку".

Крупнейшая журналистская организация Европы - Европейская федерация журналистов осудила проведенный полицией рейд на офис Toplum TV 6 марта.

«Мы требуем от властей Азербайджана немедленно освободить журналистов и снять с них все обвинения. Журналистика - не преступление», - говорится в заявлении EFJ, опубликованном в социальной сети Х. Пост сопровождается фото арестованных журналистов.

Напомним, ранее в Азербайджане были арестованы уже шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media: его директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, журналисты Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Представители медиа в Азербайджане в массовом порядке подвергаются неправомерному преследованию и шпионской слежке, отмечается в опубликованном в марте докладе Платформы Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов.

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